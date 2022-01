Roma, 15 gennaio 2022 - Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Latina per le gravissime lesioni causate alla suocera che ne hanno provocato la morte. Il 44enne, originario della Sicilia e già noto per alcuni precedenti di polizia, è stato arrestato dalla squadra mobile e dalla squadra volante di Latina. Stando ai primi accertamenti, l'uomo avrebbe percosso la donna, per motivi ancora non chiari, sino a farla cadere a terra, procurandole così le gravi lesioni che ne avrebbero poi causato la morte nella tarda serata di ieri.

Secondo la ricostruzione della polizia, i fatti si sono svolti all'interno di un appartamento nella periferia del capoluogo, dove abitava la vittima. Ieri pomeriggio la figlia, rientrando a casa, ha trovato la madre agonizzante e con chiari segni di lesioni da trauma. In casa c'era anche il suo compagno che non avrebbe saputo riferire, in quella circostanza, le cause che avevano causato il ferimento della donna. Soccorsa e trasportata in ospedale, la donna è stata sottoposta a delicato intervento chirurgico per rimuovere un vasto ematoma cerebrale, ma nonostante tutti i tentativi dei medici, è deceduta poche ore dopo. All'esito delle prime indagini sono emersi gravissimi indizi di colpevolezza nei confronti del 44enne. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Latina, sono in corso per cercare di ricostruire l'intera vicenda. L'uomo si trova in stato di arresto a disposizione della competente autorità giudiziaria.