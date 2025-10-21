L’assessore Onorato lancia "la rete civica" con Salis e Manfredi. E la benedizione di Conte

Il parterre è politicamente ’pesante’, con i sindaci di tre grandi città amministrate dal centrosinistra, Roberto Gualtieri, Gaetano Manfredi e Silvia Salis. A riunirli all’Hotel Parco dei Principi di Roma è Alessandro Onorato (foto con Salis), assessore al Turismo capitolino che ha avviato da mesi il lavoro per costruire la "gamba centrista", "riformista" o "moderata" del campo largo. Gualtieri tenta di rassicurare tutti gli aspiranti ‘federatori’: "Questo non è togliere spazio a qualcuno, ma allargarlo per tutti. Vogliamo vincere le elezioni e governare bene il Paese". Parole sottolineate dall’applauso della platea, incluso Giuseppe Conte, ospite a sorpresa. Il rapporto tra il leader 5 Stelle e il sindaco di Roma è solido e risale al governo Conte II. Onorato lo ricorda elogiando il lavoro fatto dai due sul Pnrr. Il leader M5s si dice "fortemente interessato" al Progetto civico per mettere in rete sindaci, amministratori, associazioni, per tradurre in nazionale il consenso locale.

Spicca Silvia Salis, sindaca di Genova di cui già si parla come ’competitor’ di Schlein e Conte per la leadership del campo largo. È qui per parlare di Genova, assicura, ma poi esorta a non "fare a una gara a chi è più di sinistra, la gara è a chi sta più unito". Anche Stefano Bonaccini, presidente del Pd, rinvia il discorso leadership: "Se parli troppo di nomi e cognomi, ti manca il tempo di parlare di contenuti".