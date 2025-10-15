L’assassino di Giulia. Turetta: sono pentito: "Accetto l’ergastolo"

"Voglio pagare interamente per la morte di Giulia. Sono sinceramente pentito". Dal carcere di Montorio, dove ad agosto è stato preso a botte da un altro detenuto, Filippo Turetta accetta l’ergastolo, rinuncia all’appello, alza bandiera bianca. L’assassino reo confesso di Giulia Cecchettin scrive a mano la sua volontà di scendere dalla giostra per fermarsi lì dove è stato messo. Fa un passo indietro, si arrende, spedisce la sua lettera alla Corte d’Assise che il 3 dicembre 2024 ha emesso la sentenza di primo grado, alla Procura generale e alla Corte d’Appello di Venezia. Per il clima che si è creato intorno a lui, le minacce e la pressione mediatica che soffocano i suoi quasi 24 anni. E anche perché, al momento, Gino Cecchettin si è rifiutato di accogliere la sua istanza di giustizia riparativa, l’approccio che facilita il dialogo fra vittima, reo e comunità, un tentativo di ricostruire qualcosa sulle macerie. "Proposta strumentale", ha tagliato corto il padre di Giulia.

Il fatto che rinunci al processo di secondo grado non significa che questo, in programma il prossimo 14 novembre, non si farà. Perché la sentenza di condanna al carcere a vita era stata impugnata da due lati. Da una parte i difensori dell’imputato contestavano il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione, dall’altro la Procura di Venezia chiedeva di tornare sul mancato riconoscimento dell’aggravante della crudeltà e del reato di stalking. Fra un mese, dunque, si torna in aula per discutere la seconda questione che potrebbe appesantire ulteriormente la posizione di Turetta, oggi ritratto consapevole e con una mano sul cuore mentre in carcere gli squali gli ruotano attorno. Il ragazzo che ha scritto la pagina definitiva nella storia dei femminicidi uccise Giulia Cecchettin con 75 coltellate l’11 novembre del 2023 ed è in prigione dal 25 novembre di quell’anno, data in cui è stato estradato dalla Germania dove era stato arrestato dopo una fuga di dieci giorni.

Adesso il colpo di scena: "Non chiedo nessuna attenuante, sono davvero pentito". Può bastare a chi resta, almeno fuori dai tribunali? Non è il momento di parlare di giustizia riparativa a ridosso del processo d’appello, ha appunto già chiarito Gino Cecchettin, convinto dell’esistenza di entrambe le aggravanti dal numero impressionante di coltellate e di messaggi piovuti su sua figlia. Eppure era stato lui a schierarsi dalla parte di Turetta quando il ragazzo era stato picchiato in carcere. "Non è questa la risposta – aveva detto – Non mi fa sentire felice il fatto che sia stato aggredito. Noi ci muoviamo in senso opposto e vorremmo fare capire alle persone che i sentimenti che portano a questi gesti sono sbagliati". Chissà che adesso, di fronte a un "pentimento sincero", un’altra porta possa socchiudersi.