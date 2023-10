.L’assalto più duro a Gaza. Bombardamenti a tappeto e incursione con i tank. Israele: inizia la vendetta

"Hamas ha commesso crimini contro l’umanità e sentirà la nostra ira stanotte. Stanotte è la notte della vendetta". Queste parole, lanciate da un consigliere di Benyamin Netanyahu, hanno fatto da accompagnamento alla notte più tragica di Gaza, che già ha contato 7.300 morti e oltre 12 mila feriti. In tutta la Striscia sono stati segnalati bombardamenti a tappeto, furiosi, contro infrastrutture di Hamas e anche contro zone abitate. "Siamo in una situazione molto difficile – ha scritto su X il giornalista Hassan Eslayeh. – La situazione è molto pericolosa. Moriamo nelle strade".

In parallelo mezzi blindati israeliani sono penetrati (sostenuti da un forte fuoco di artiglieria) nel nord della Striscia, a Beit Hanun, e nel settore centrale a el-Bureij. Si tratta ancora di incursioni in un’area limitata, ma già si sono avuti scontri frontali con le Brigate Ezzedin al-Qassam, ala militare di Hamas, che hanno subito perdite. "Abbiamo esteso la nostra attività militare" ha confermato il portavoce dell’esercito. Ma a quanto pare non si tratta ancora della vasta operazione dell’esercito che Israele potrebbe lanciare per neutralizzare una volta per sempre il braccio armato di Hamas.

Il diluvio di fuoco israeliano ha provocato ingenti danni alle infrastrutture di Gaza. Al calare delle tenebre due milioni di abitanti hanno dovuto constatare

che la rete telefonica della compagnia Jawwal era crollata e che non riuscivano piu’ a collegarsi con Internet. Molti sono stati presi da senso di vero terrore. Ad aggravare ulteriormente le cose la Mezzaluna palestinese, equivalente della Croce rossa locale, ha reso noto di aver perso il contatto con la sua sala operativa. "Rischiamo di non essere piu’ in grado di fornire i nostri servizi di ambulanze", ha detto un suo dirigente. Un altro punto di massima tensione è stato localizzato nell’ospedale Shifa, il principale di Gaza, attorno al quale si sono radunate decine di migliaia di persone nella convinzione di essere meno esposti a pericolo. Ma ieri il portavoce militare israeliano ha detto che farebbero bene ad allontanarsi al più presto perché in quell’istituto – ha affermato – opera il comando generale di Hamas: sia nelle strutture dell’edificio sia in una rete di bunker sotterranei, "facendosi cinicamente scudo dei degenti". Israele ha avvertito: "Si tratta di un crimine di guerra, abbiamo issato una bandiera rossa di fronte al mondo". Potrebbe significare che un ospedale "gestito da terroristi" non beneficerebbe più di alcuna protezione.

Hamas ha reagito con rabbia. Ha intensificato i lanci di razzi contro Israele e ha lanciato messaggi incendiari ai palestinesi della Cisgiordania. "Alle armi, alle armi!" ha esclamato Hussan Badran, un dirigente di Hamas. A Ramallah migliaia di persone sono scese in strada: "Chi ha armi in casa – hanno scandito – le usi per uccidere ebrei, o le consegni a Hamas". L’Onu, intanto, ha approvato una risoluzione che chiede una tregua umanitaria, con il sì di Francia e Spagna, e l’astensione di Italia, Germania e Gran Bretagna, ma Tel Aviv l’ha rispedita al mittente: elimineremo Hamas,sono come i nazisti. Sul tavolo resta la drammatica questione dei 229 ostaggi. Informazioni diffuse dal Qatar hanno indicato che potrebbero avvenire liberazioni in cambio di un cessate il fuoco. "Prima risolviamo questo caso umanitario urgente – affermano, secondo un sondaggio, quasi la metà degli israeliani. – Per colpire Hamas ci sarà sempre tempo in seguito"