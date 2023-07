L’asfaltatore "Interventi estivi ma è un inferno"

Temperature bollenti, che hanno già provocato due morti in pochi giorni sul lavoro in provincia di Brescia, tanto che i sindacati chiedono misure urgenti, a partire dalla cassa integrazione sopra i 33 gradi. Del resto, anche se di estati calde ce ne sono state parecchie, non ci si abitua mai a lavorare sotto il sole a 35 o 40 gradi, soprattutto se il luogo di lavoro è la strada. Lo sa bene Riccardo Servalli, 58 anni, escavatorista nei cantieri stradali mobili e operatore botte dell’emulsione per le asfaltature da 38 anni.

Come si lavora con queste temperature?

"Può immaginare, hai 130-150 gradi sotto i piedi, e più di 35 sopra la testa. E questa non è l’estate più calda, lo scorso anno era peggio".

Avete protezioni, calzature adatte?

"Abbiamo le scarpe con lamina, da asfaltatori. Se avessimo quelle normali, dopo cinque minuti avremmo le vesciche sotto i piedi".

Si può organizzare il lavoro in modo da evitare le ore più calde?

"Sì e no. Le asfaltature in genere vengono fatte proprio d’estate perché ci sono le condizioni migliori, per cui non c’è grosso margine per cambiare orari".

Che ne pensa della possibilità della cassa integrazione sopra una certa temperatura?

"Bisogna vedere cosa succede poi sul fronte della contribuzione, per la pensione. E poi bisogna anche considerare se è compatibile con i tempi dei cantieri". In che senso?

"I cantieri hanno delle date di chiusura, che vanno rispettate, per cui anche l’eventuale cassa integrazione per il caldo deve conciliarsi con questa esigenza".

Federica Pacella