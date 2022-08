Lascia il calcio e dona il fegato alla madre

Per noi italiani, si sa, l’amore per la mamma supera ogni cosa, anche la passione per il calcio. Lo stesso deve succedere anche in Croazia dove Robert Peric-Komsic, un giovane calciatore, ha deciso di mettere momentaneamente in pausa la sua carriera per donare il 70% del suo fegato alla madre, affetta da una grave malattia. Grazie all’operazione, avvenuta a marzo, la donna è riuscita a salvarsi da morte certa. "Il vero eroe di questa storia è mia madre – ha detto Peric-Komsic –. È andato tutto bene, sia l’operazione che il recupero. Grazie a Dio, ora stiamo entrambi bene e mia madre ha finalmente ottenuto una nuova vita dopo tredici anni di dura lotta". Andata a buon fine l’operazione, Peric-Komsic, 23 anni, dal 2020 attaccante della squadra croata del Cibalia, potrà tornare presto in campo, non appena il suo fegato si sarà rigenerato. "Avevo un quadro del tutto chiaro del rischio, ma in quel momento non pensavo alla mia carriera calcistica. Avevo una missione chiara: quella di far star bene mia mamma. Tutto il resto era secondario".