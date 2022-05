L’ascesa di Barnett, afroamericana di destra che preoccupa Trump

Arriva dalla stessa direzione di Donald Trump, la nuova sfidante che mira alla leadership repubblicana negli States. Ma si tratta di un’ultraconservatrice molto più a destra dell’ex presidente e che ora fa tremare i repubblicani: sconosciuta al grande pubblico, Kathy Barnette (nella foto) vola nei sondaggi per le primarie al Senato della Pennsylvania e sembra avviata verso una vittoria inattesa. Veterana riservista dell’esercito e commentatrice, l’afroamericana cresce nei favori del pubblico dagli inizi di maggio soprattutto grazie alla sua posizione antiaborto. La fuga di notizie dalla Corte Suprema, con la pubblicazione della bozza di decisione che indica l’intenzione dei saggi di capovolgere la storica sentenza Roe v. Wade, l’ha infatti lanciata offrendole una piattaforma su cui capitalizzare la rabbia dell’America conservatrice contro le interruzioni di gravidanza. "Sono il prodotto di uno stupro. Mia madre aveva 11 anni quando fu violentata da mio padre che ne aveva 21. Non ero solo un mucchio di cellule e come potete vedere non lo sono neanche ora" ha detto.