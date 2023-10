L’artista dei tatuaggi in mano ai terroristi

In un video-appello Ricarda Louk, tedesca che vive in Israele, ha denunciato il rapimento di sua figlia, Shani Nicole Louk, anche lei cittadina tedesca, catturata da

Hamas mentre partecipava al rave Supernova, dove sono state uccise 260 persone. "Ho riconosciuto in un video mia figlia in un pick-up, priva di sensi, insieme a un gruppo di palestinesi, a Gaza. Vi chiedo un aiuto o se avete sue notizie". Nicole lavora come tatuatrice, la madre l’ha riconosciuta proprio da un tatuaggio sulla gamba. Si teme che la ragazza, ritratta in pose innaturali, sia morta. La sua famiglia aveva provato a chiamarla quando aveva scoperto che Hamas stava attaccando. "Sapevamo che era alla festa – ha raccontato il cugino – ma lei non ci ha mai risposto".