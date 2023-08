L’approccio soft in autunno dovrà cambiare

Lorenzo

Castellani

Una corporazione piccola e potente, quella dei taxi, che ha quasi sempre guardato alla destra con favore. I tassisti svolgono un servizio pubblico, ma sono partite Iva. Per lo più vorrebbero vedersi protetti dalla concorrenza e pagare meno tasse e dunque l’offerta politica corporativa e imprenditoriale della destra incontra il loro favore. Il governo ha cercato di porre rimedio alla carenza di taxi nella maggiori città con una mossa furba: si punta ad aumentare di poco il numero di licenze intervenendo su più fronti, sia concedendone di nuove ad aspiranti tassisti sia "sanando" la posizione dei sostituti alla guida, ma anche ampliando la cosiddetta "doppia guida", ovvero allungando i turni di chi una licenza l’ha già, consentendo la guida a un famigliare. In questo modo l’esecutivo dovrebbe evitare le proteste paralizzanti che ci sarebbero state nel caso di una reale liberalizzazione. Una copertura politica è stata data anche dal ministro Urso che ha polemizzato con Uber, multinazionale della mobilità invisa ai tassisti. Vedremo se questo provvedimento soft, per non scontentare troppo la corporazione, sarà efficace per sopperire alla carenza di auto bianche. Tuttavia la vicenda è indicativa di un certo modo di procedere dell’esecutivo: a piccoli passi, cercando di scontentare il meno possibile le categorie protette dal mercato. Dall’autunno però l’economia inizierà a rallentare, anche per fattori esogeni come la politica monetaria, e c’è da chiedersi se questa prudenza possa continuare. Nelle situazioni di crisi gli spazi in bilancio si riducono ed è richiesta più incisività. Non si può continuare a governare sempre insieme alle corporazioni, in un continuo negoziato, ma bisogna guardare al benessere dei più. L’autunno, con la legge di bilancio, richiederà un approccio più incisivo e onnicomprensivo. Serviranno riforme vere, non solo palliativi.