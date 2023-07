L’appello di Zuppi a Biden "Priorità bimbi e prigionieri"

di Massimo Selleri

Nel giornoin cui il cardinale Matteo Zuppi visita il congresso degli Usa a Washington, incontrando alcuni parlamentari sia democratici sia repubblicani, e poi si reca alla Casa Bianca per dialogare con il presidente degli Usa Joe Biden, gli Usa annunciano un altro pacchetto di aiuti militari all’Ucraina per un valore di un miliardo e 300 milioni di dollari. È la dimostrazione lampante che le posizioni sono molto lontane eppure l’arcivescovo presidente della Cei è stato mandato oltreoceano da papa Francesco non solo per essere ascoltato e, quindi proporre, ma anche per ascoltare chi la pensa in modo diverso, per certi versi opposto, dalla Chiesa cattolica universale. Anche per questo motivo la Santa Sede ha chiesto che questa visita non fosse accompagnata da una particolare enfasi, ma che si andasse subito al cuore del problema. Ascoltato il resoconto di Zuppi nelle due visite precedenti, quella a Kiev e quella a Mosca, papa Francesco si è convinto che si debba partire dalle questioni umanitarie per accendere un clima di fiducia tra l’Ucraina e la Russia e che questo sia il primo passo di un percorso per arrivare ad un dialogo tra i due paesi che possa poi sfociare in un negoziato. Le prime iniziative da intraprendere riguardano i prigionieri, i bambini ucraini deportati e già adottati dalle famiglie russe, i civili dei territori occupati che rischiano di trasformarsi in vittime innocenti in base all’avanzata o all’arretramento di uno dei due eserciti e la delicata questione del blocco del grano che non potrà più attraversare il mar Nero per arrivare in Africa.

Zuppi ha fatto presente al cattolicissimo Biden che la Chiesa di Roma ha continuato a mantenere il suo impegno a favore degli indifesi garantendo una presenza fisica nei territori interessati dalla guerra. Il nunzio apostolico in Ucraina, l’arcivescovo Visvaldas Kulbokas, è rimasto al suo posto e continua ad organizzare la rete di aiuti umanitari che arrivano a Kiev, mentre dall’altra parte del fronte il nunzio apostolico in Russia, l’arcivescovo Giovanni D’Aniello, continua a intrattenere rapporti con la chiesa ortodossa e con il Cremlino. A loro si aggiunge il lavoro dell’arcivescovo Claudio Gugerotti, prefetto del dicastero per le chiese orientali ed elevato al rango di cardinale due domeniche fa, che lontano dai riflettori è stato recentemente in Bielorussia in piena sintonia con il presidente della Cei per perorare anche lì le questioni umanitarie.

A Biden è stata rappresentata una Chiesa che è sempre pronta a stare dalla parte dei più deboli e degli indifesi e che si cura di più della vita della persone che del decretare chi ha ragione e chi ha torto. Oggi il porporato romano tornerà in Italia ed è obiettivamente difficile dire se la sua missione ha colto nel segno, ma l’averci provato è già un chiaro segnale che papa Francesco non intende arrendersi.