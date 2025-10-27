L’appello di papa Leone XIV: "No ai personalismi nella Chiesa"

Nei giorni del Giubileo delle équipe sinodali, arrivate a Roma dai cinque continenti, papa Leone delinea sempre più chiaramente la sua visione di Chiesa sinodale, nel solco del cammino avviato da Francesco. Nella messa a San Pietro chiede una Chiesa "sinodale", "attratta da Cristo e perciò protesa al servizio del mondo", pronunciando un netto no ai "personalismi" perché tutti "camminino insieme".

"Nella Chiesa le relazioni non rispondono alle logiche del potere ma a quelle dell’amore", ha ammonito Prevost, mettendo in guardia dai personalismi e dalla tentazione di sentirsi migliori degli altri, come il fariseo col pubblicano. Leone invita a superare divisioni e "focolai di fazioni", ricordando che "nessuno è chiamato a comandare, tutti sono chiamati a servire" e che la Chiesa deve "abbassarsi per lavare i piedi dell’umanità". Le équipe sinodali, spiega, rappresentano l’immagine di una comunità fondata su ascolto e dialogo, capace di allargare gli spazi ecclesiali perché diventino collegiali e accoglienti. Il papa chiede di superare le polarizzazioni che dividono il popolo di Dio: "Non vanno risolte imponendo una parte sull’altra, ma lasciate fecondare dallo Spirito, orientandole verso un discernimento comune". E avverte: "Il discernimento non è mai l’affermazione di un punto di vista personale o di gruppo, ma un cammino condiviso nella ricerca umile della verità". In questa prospettiva, Leone rilancia la "Chiesa tutta sinodale" auspicata dal cardinale Prevost: una Chiesa "ospitale per tutti e per ciascuno", che non si chiude in sé stessa ma si apre al mondo, al servizio dell’umanità e guidata dallo Spirito. Ieri il Papa ha parlato anche di pace, durante l’Angelus, ricordando che "prosegue incessante la nostra preghiera".