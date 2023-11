L’appello ai giovani. Il papà della 22enne: "Dal suo martirio nascerà la speranza"

Una panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin è stata inaugurata alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne nel cortile del dipartimento di Ingegneria dell’università di Padova e per l’occasione il padre della 22enne, che otterrà ugualmente quella laurea che giovedì 16 novembre non ha potuto raggiungere perché il suo ex fidanzato Filippo Turetta l’aveva già uccisa, ha parlato a una grande folla di studenti con tutti i compagni di corso della figlia, insegnanti e personale dell’ateneo della Città del Santo oltre a molti cittadini.

Gino Cecchettin ha ricordato Giulia e si è dichiarato speranzoso che "da eventi di questo tipo possa nascere qualcosa di buono". E rivolgendosi soprattutto ai giovani, ha loro detto quanto sia importante "che quello che è accaduto non possa ripetersi" perché "voi siete giovani e quindi siete il futuro e ognuno di voi deve capire che cosa è mancato a tutti i livelli e confrontandoci trovare un modo perché la violenza venga sradicata, in particolare la violenza sulle donne". Ricordando il suo passato di studente nella stessa facoltà – "ma senza avere completato il percorso di studi come invece ho sentito dire" –, Cecchettin ha affermato che non poteva esimersi dall’essere presente e che tutti dopo i giusti momenti "del silenzio e del rumore" facciano "come me che mi pongo tante domande, ogni giorno una riflessione dentro di sé per come si possa migliorare la vita non solo di se stessi, ma delle persone amate e vicine, degli amici e soprattutto delle donne". Ricordando la figlia ha poi affermato fra gli applausi che "Giulia non me la restituirà nessuno, ma dalla sua morte voglio che nasca qualche bella iniziativa e un nuovo rapporto fra le persone". Dalle carte dell’inchiesta emerge che Gino, il giorno dopo la scomparsa di Giulia, denunciò ai carabinieri di "temere per la sua incolumità". Lei lo aveva lasciato – mise ancora nero su bianco – "perché insistente e possessivo".

Prima del padre ha parlato la rettrice, professoressa Daniela Mapelli, sottolineando come l’intero ateneo si senta coinvolto da questa tragedia "che ha colpito tutta la nostra comunità" e affermando che l’università farà tutto il possibile sul tema del contrasto alla violenza. "Dico a tutti voi – ha concluso la rettrice – di usare la parola, la comunicazione è determinante perché bisogna sapere chiedere aiuto".

A Padova c’era il sindaco di Vigonovo, il passe dove vive la famiglia Cecchettin, Luca Martello, che si è recato anche a trovare la famiglia di Filippo Turetta a Torreglia. Intenzione del primo cittadino è che i due genitori possano incontrarsi e stabilire un rapporto. "Ho ricevuto messaggi di solidarietà e di conforto da tutta Italia – ha dichiarato Martello –, segno di quanto questa vicenda abbia colpito l’opinione pubblica. Come amministrazione faremo tutto il possibile per ricordare Giulia. Proporrò al consiglio comunale che in deroga alla legge possa essere subito dedicata alla ragazza una piazza o una strada o un parco o qualsiasi cosa possa ricordare il suo sacrificio".

Riccardo Jannello