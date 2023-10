L’antisemitismo è un male oscuro. Tagliamo le radici del terrorismo

Gabriele

Canè

Bisognerebbe partire da quello che non succede, che è poi l’altra faccia sgradevole, spregevole di quanto sta accadendo nel mondo. Domanda. Come mai per un paese aggredito, violentato nella sua gente inerme, giovani, donne, anziani, rapiti, scomparsi, nessuno è sceso in piazza? Come mai le cronache non ci raccontano di folle in strada con la bandiera di Israele, con la foto di Noa la ragazza portata via, chissà dove, su uno scooter da quattro figuri armati che gridano invano il nome di Allah? Come mai non solo non si manifesta per gli aggrediti, ma spuntano sui social, a grappoli, i soliti Orsini a dare la colpa a Netanyahu, cioè a Gerusalemme di aver fatto in modo di essere aggredito? Un complotto come il covid e l’Ucraina?

È l’altra faccia, forse la più preoccupante dell’antisemitismo che ieri è sceso nelle strade di mezzo mondo inneggiando ad Hamas. Quello a cui in fondo interessa lo sterminio del popolo ebraico molto più delle sorti di quello palestinese, delle sue aspirazioni, delle sue paure. In particolare, del milione di persone chiuse, stipate nella striscia di Gaza con l’orecchio teso a sentire il rumore dei cingolati di David, il rombo degli aerei, davanti alla distruzione delle bombe, nell’attesa di una ulteriore rappresaglia che sarà durissima. L’agglomerato urbano più denso nel mondo che tiene in pancia le basi degli assassini, che pagherà anche per loro.

E non è un caso che ieri proprio a Gaza abbia manifestato non più di una ventina di persone davanti a trenta fotoreporter, mentre si riempivano le piazze in Yemen, nel paese mandante e finanziatore dei killer, l’Iran, in Turchia, per non parlare dell’occidente "eurabizzato" come avrebbe detto Oriana Fallaci: il Canada, il Belgio, la Francia in allarme rosso, la nazione europea recordman di antisemitismo, di Charlie Hebdo, del prof sgozzato per aver scherzato su Allah, di 589 atti antisemiti registrati nel 2021 con una crescita del 75 per cento rispetto all’anno precedente. Questo accade quando il Medio Oriente si infiamma: la piaga endemica si riapre, l’odio latente, sotto traccia, esce allo scoperto con gli slogan e soprattutto con i metodi di sempre.

Che differenza c’è se non nelle dimensioni tra la deportazione di massa degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale, e il rapimento, la deportazione di quei ragazzi che uscivano da un rave? Tra Noa e Anna Frank? E non c’è neppure bisogno di andare molto in là nel tempo e nello spazio per trovare tragici imitatori di questi modelli: basta ricordare le migliaia di bambini rapiti in Ucraina dalla Russia di Putin. Allora, si possono organizzare veglie, preghiere comuni, strette di mano tra rabbini e imam, partite di calcio tra squadre di universitari israeliani e palestinesi. Ma sono toppe. Illusioni.

La mala pianta dell’antisemitismo, dell’odio religioso, etnico, che cresce da millenni non è pensabile che possa essere estirpata. I suoi semi mettono rapidamente radici come si è visto in Egitto. Certo, può e deve essere garantita dignità di stato ai territori. Questo sì. Ma soprattutto può e deve essere azzerato il terrorismo, per il quale si può mutuare quanto detto due giorni fa dal presidente Mattarella per l’aiuto all’Ucraina. Sostenere Israele, o sarà guerra mondiale.