L’anticiclone Hannibal spinge le temperature fino a 34 gradi Assaggio d’estate: spiagge già piene

Hannibal, così è stato chiamato l’anticiclone Nord Africano che proviene dall’Algeria, ha fatto già schizzare la colonnina di mercurio di diversi gradi, fino a toccare i 34 nei prossimi giorni, in tutta Italia. Afa e temporali si alterneranno tra montagna e pianura dando vita all’instabilità propria della stagione calda. Intanto, complice un sole pieno, per molti ieri è stato un assaggio di estate: da Ostia a Mondello, dalla Riviera romagnola alla Liguria le spiagge si sono riempite di bagnanti e i due anni di pandemia sembrano ormai un lontano ricordo. Ma non solo: i sentieri del parco delle Cinque Terre e anche il Tigullio ha visto i primi bikini in battigia. Oggi si ripeterà con un’altra giornata all’insegna dell’estate in anticipo.