L’annuncio sui social. Meloni lascia il compagno dopo i fuorionda sessisti: "Questa storia finisce qui"

Hai superato il limite? Ti mollo. Giorgia Meloni esce a testa alta da una situazione che rischiava non di indebolirla ma, molto peggio, di ridicolizzarla. Il post che ieri mattina ha stroncato sul nascere battutacce sornione e ironie facili per gli oramai stranoti fuorionda sessisti non lo ha scritto di corsa, incalzata dall’irritazione. Lo ha calibrato parola per parola, disegnando quello che, pure a destra, viene definito ’un atto femminista’: "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Io difenderò quelli che siamo stati e difenderò una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre".

In questa prima parte la premier espone i fatti per come sono davvero: il rapporto con il compagno si era logorato, difficile coniugare ritmi di vita diversi, arduo armonizzare a lungo andare caratteri contrastanti e certe uscite dell’ ex compagno non hanno facilitato la situazione. Ultima della serie l’intervista a Chi in cui lui diceva: "Ho un cuore gitano". Più complicato decifrare il post scriptum: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e l’acqua è solo acqua".

Dalla sua cerchia assicurano che nel mirino c’erano quella decina di giornalisti che rovistano senza posa nella sua vita privata nella speranza di trovare qualcosa di torbido che la metta con le spalle al muro. Ma la versione ufficiale non basta a stornare il sospetto che la replica fosse indirizzata a chi ha permesso che i fuorionda fossero trasmessi. Alla proprietà di Mediaset, insomma alla famiglia Berlusconi. Secondo i soliti ben informati, la presidente del Consiglio avrebbe fatto il possibile per bloccare quei video. Si sarebbe appellata al suo vice, Antonio Tajani. Qualcuno giura che avrebbe chiamato in causa anche Gianni Letta e Fedele Confalonieri. Niente da fare: "Non si può limitare l’autonomia di Ricci". Prova provata, per alcuni, che Pier Silvio Berlusconi non fosse davvero al corrente del contenuto dei servizi: "Giambruno si era fatto molti nemici in azienda". Il benservito al giornalista, assieme alla decisione di quest’ultimo di autosospendersi "d’intesa con Mediaset" dalla conduzione del programma su Rete4 ferma, per il momento, lo stillicidio di video, non le gag di Striscia sul fatto del giorno, culminate in una telefonata grondante rabbia di una finta Giorgia.

Certo è che di situazioni imbarazzanti che coinvolgono Giambruno e che sono state immortalate ce ne sono anche altre. Impossibile non rievocare un precedente: nell’ottobre dell’anno scorso, una telecamera riuscì a filmare, forse con la complicità dello stesso autore, un appunto in cui Berlusconi definiva il comportamento della futura premier supponente, prepotente, arrogante, offensivo, ridicolo. Meloni scelse di replicare subito: "Si è dimenticato di aggiungere che non sono ricattabile". Un modo esplicito per chiarire che con lui l’urto contundente dei media berlusconiani, sperimentato con Fini e prima ancora con Boffo, non avrebbe funzionato. Ma se il Cavaliere poteva avere un interesse chiaro, quello di impedire l’ingresso della leader tricolore a Palazzo Chigi, gli eventuali motivi dei figli oggi non sono facilmente decodificabili. Per questo si è registrata una escalation di voci assolutamente incontrollate e non verificabili. Come quella della assai improbabile cospirazione tra Meloni e Mediaset per liberarsi dell’ingombrante Giambruno. O di un ancor più indimostrabile dispetto della famiglia, irritata dalla tassa sugli extraprofitti.

Di sicuro, il sospetto di un colpo basso la premier lo nutre, la soddisfazione per il modo egregio in cui si è tirata fuori dalla difficile situazione non lenisce la sua irritazione. Non solo per il fattaccio, ma anche per l’uso che ne fanno alcuni leader nell’opposizione: quell’accenno sarcastico di Giuseppe Conte alla ’famiglia da Mulino Bianco’ proprio non le va giù.