L’annuncio social di Aurora: è nato Cesare Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nonni

È nato Cesare. L’annuncio lo ha dato mamma Aurora (Ramazzotti) sul suo profilo Instagram dove posta la polaroid di un dolcissimo bacio con il compagno Goffredo Cerza "Papà di Cesare", con il braccialetto con data 30 marzo 2023. Pugno contro pugno in bianco e nero di padre e bimbo per la foto che apre il post che annuncia il lieto evento e che è stata ripostata anche in una storia di "nonna" Michelle Hunziker. "E con la nascita delle mie figlie... oggi per me è stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare", ha scritto Hunziker. A dare l’annuncio della gravidanza era stata la stessa Aurora (26 anni), figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Il compagno di Aurora, Goffredo Cerza, lavora nel campo della finanza dopo la laurea in ingegneria elettronica a Londra e fa coppia con la showgirl da cinque anni.