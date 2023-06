L’annuncio in diretta social: "La nostra vita finisce qui" Suicidio di coppia a Roma

"Addio". Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni, l’ultimo sul profilo Facebook di Simona Lidulli, trovata morta ieri mattina nella sua casa a Roma, raggiunta da un colpo di arma da fuoco. Nel profilo del compagno, Valerio Savino, un altro post che preannuncia la disgrazia: "Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui". Lui è stato trovato morto all’interno della sua auto in un parcheggio. Messaggi di addio trovati dai carabinieri, che indagano sulle due morti, anche a casa e in auto dell’uomo, tutte tracce di una volontà condivisa di farla finita. E le indagini, dopo un’iniziale incertezza, virano verso il suicidio condiviso, scelta tragica forse per la malattia di uno dei due. Gli amici, leggendo i post in diretta, hanno provato invano a far desistere la coppia dal compiere l’estremo gesto.