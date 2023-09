L’anniversario della morte della regina Carlo III ricorda l’amata madre: "Ha reso un servizio devoto per noi"

Ieri è stato il giorno della commemorazione per il primo anniversario della morte di Elisabetta II, scomparsa all’età di 96 anni nella sua amata residenza scozzese di Balmoral, e della celebrazione di re Carlo III per la sua ascesa al trono e il primo anno da sovrano con le salve di cannone a Londra e in altri centri del Regno Unito. Non poteva che essere lui, con un breve messaggio audio rivolto ai sudditi ma carico di significato, a segnare questo nuovo momento importante nella storia della monarchia. Messaggio registrato proprio a Balmoral, luogo prescelto per il periodo estivo nella tradizione della Royal Family indicata dalla madre, e incentrato sul ricordare "la lunga vita" della sovrana rimasta per più tempo sul trono di San Giacomo, "il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi".