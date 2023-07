L’angelo della morte di Charles Manson libera dopo 52 anni

È STATA rilasciata in libertà condizionale, dopo 52 anni di galera, la 72enne Leslie Van Houten, uno degli ‘angeli della mortè della famigerata setta di Charles Manson, che seminò panico e orrore nella Los Angeles di fine anni ‘60. Lo riferiscono i media Usa. La sua scarcerazione era attesa, dopo che il governatore della California Gavin Newsom aveva rinunciato ad impugnare la decisione di una corte d’appello statale di concedere la libertà vigilata alla detenuta, condannata all’ergastolo per l’efferato omicidio dei coniugi Leno e Rosemary LaBianca nel 1969. Il governatore democratico della California si era opposto già tre volte sostenendo che la detenuta non ha dato una spiegazione adeguata e coerente del suo coinvolgimento nella vicenda e che pone ancora un pericolo per la società. Ma ora, pur dicendosi "deluso" dalla decisione dei giudici, preferisce non insistere ritenendo "improbabile" una vittoria alla corte suprema statale.