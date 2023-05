Landini e l’incontro con gli studenti in tenda C’è chi lo contesta: "Basta passerelle"

Hanno invitato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ad allontanarsi, accusando il sindacato di "ingannare i lavoratori" e "fare passerelle". Una contestazione di quattro studenti legati a “Cambiare rotta-organizzazione giovanile comunista“ che ha interrotto per pochi minuti l’incontro fra Landini - ieri a Milano per la giornata di mobilitazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil - e alcuni universitari accampati in tre tende davanti alla Statale per protestare contro il caro-affitti. Un blitz dello stesso collettivo che giovedì scorso ha contestato la segretaria del Pd Elly Schlein, durante un incontro con gli studenti accampati alla Sapienza di Roma, accusandola anche in questo caso di "fare passerelle".

A Milano, dopo una prima fase di dialogo fra Landini e i giovani nelle tende, sull’onda della protesta esplosa al Politecnico del capoluogo lombardo e poi dilagata negli atenei di tutta Italia, sono intervenuti gli studenti di Cambiare rotta (anche loro promotori di iniziative sul caro-affitti) che hanno contestato la presenza del sindacalista invitandolo ad andarsene, accusando il sindacato di "lavorare per la pacificazione sociale". Sono stati allontanati da chi era in tenda e da alcuni sindacalisti. Poi Landini li ha invitati ad avvicinarsi per cercare un dialogo, che però è stato rifiutato dai suoi contestatori.

"Manifestiamo a Milano anche per gli studenti – ha spiegato Landini – la lotta degli studenti è la nostra lotta. Le leggi non le fa il sindacato ma i Governi. Fanno bene ad essere arrabbiati, però deve essere chiaro qual è la controparte e questa non è il sindacato ma il Governo e quelle parti imprenditoriali che pensano che la precarietà sia giusta. Non mi pento di essere venuto - ha concluso Landini - anzi, forse avrei dovuto venire prima della manifestazione, ma penso comunque che siamo sulla strada giusta".

La protesta contro le misure del Governo sul fronte del lavoro ieri si è saldata alla mobilitazione degli studenti sul caro-affitti, in corso da giorni. E il tema dei giovani è stato al centro di diversi interventi (oltre a Landini erano presenti, tra gli altri, il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri e la segretaria confederale Cisl Daniela Fumarola) sul palco allestito all’Arco della Pace davanti ai manifestanti, oltre 40mila secondo i numeri diffusi dagli organizzatori. "Ci fa piacere che Landini sia passato alle tende – ha spiegato l’Unione degli Universitari di Milano – sul tema della casa non c’è spazio per le divisioni".

