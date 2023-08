L’analisi di Prodi "Usa e Cina leader L’Europa faccia di più"

di Valerie Pizzera

In un mondo conteso tra due superpotenze servirebbe un’Europa più salda e coesa. È il messaggio che arriva da tre profondi conoscitori dello scenario politico e delle dinamiche economiche: Pier Ferdinando Casini, Romano Prodi e Antonio Patuelli. L’occasione del loro dialogo è stata la presentazione a Procchio (Isola d’Elba) del libro dell’ex presidente della Camera dal titolo C’era una volta la politica, incontro moderato dall’editorialista di Qn, Gabriele Cané.

"Nessun Paese può essere protagonista di nulla. Oggi dobbiamo essere sovranisti europei e non nazionali. Oggi la ricchezza si redistribuisce sempre di più in poche mani. Si assiste ad uno svuotamento progressivo della democrazia che con la globalizzazione non funziona più", ha sottolineato Casini.

Massima attenzione alla Cina. Ha acceso così i riflettori il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, evidenziando che "la democrazia è in crisi e in difficoltà di fronte alla forza di una potenza illiberale come la Cina". Da qui "nasce la necessità di rifondare la politica, per consolidare libertà politica, appunto, ed economica".

Romano Prodi ha ribadito l’importanza dell’Europa e della moneta unica: "Meno male che c’è l’euro in questo mondo così spaccato tra due potenze". "Devo anche dire però che speravo in un suo ruolo migliore nel mondo: la crisi finanziaria, mal gestita dal 2008 in poi, ha un po’ arrestato la nostra espansione. Spero che le cose si riprendano. Però ora viviamo in un mondo in cui Cina e America comandano, e l’Europa ha fatto un passo indietro".

Il riferimento è chiaro e diretto ai mercati europei proiettati nella globalizzazione ("Dal punto di vista economico tutti pensavano a una grande crisi, invece è un’economia pigra ma non abbiamo avuto il crollo previsto"). Il problema è che "nelle nuove grandi tecnologie America e Cina comandano" ha sottolineato ancora Prodi.

"Tra le prime 20 società della rete nel mondo che ormai hanno il polso dell’economia, c’è una sola azienda europea ed è 19esima. Abbiamo del cammino da fare, perché non siamo abbastanza umili. Il problema dell’Europa è che è il pane più buono che esista al mondo ma è ancora mezzo cotto, non è cotto abbastanza".