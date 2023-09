Lampedusa, è record di sbarchi: 68 in un giorno. Quasi 2.500 migranti approdati

Lampedusa, 12 settembre 2023 – I barchini in legno a perdita d’occhio, in attesa di approdare nel porto di Lampedusa, al molo di Favaloro. In poche ore sono già 2.472 i migranti arrivati in 59 dei 68 sbarchi registrati a Lampedusa a partire dalla mezzanotte (i dati sono in costante aggiornamento), segnando già un record per il porto siciliano. Il numero massimo era fino a oggi di 2.172, raggiunto sul finire di agosto. Sono stati segnalati anche sbarchi autonomi sull'isolotto di Lampione, dove sono giunti 38 già recuperati da una motovedetta della Guardia costiera. A lanciare l’allarme è il sindaco Filippo Mannino, a margine del tavolo tecnico su sollecitazione di cittadini, imprenditori e associazioni: “Nelle ultime 24 ore la nostra piccola isola è stata investita da un'ondata di sbarchi che ha coinvolto tutte le coste e le spiagge, con migliaia di migranti che cercano accoglienza su un territorio non in grado di reggere tale onda d'urto, la cui portata sovrasta in numeri la stessa popolazione residente. In questo contesto risulta impossibile garantire azioni adeguate di assistenza ai migranti, nonostante immani sforzi logistici che, alla prova dei fatti, risultano insufficienti”.

Nuovi sbarchi a Lampedusa (Ansa)

Una delle ipotesi è che ci siano delle cosiddette 'navi madre' che accompagnano i migranti fino a poche decine di miglia da Lampedusa e poi li lasciano andare sui barchini. A bordo sono prevalentemente uomini, ma anche donne e minori. Polizia di Stato e i Carabinieri sono al lavoro per le per identificazioni al momento dello sbarco. "Prevedo, entro questa sera - ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano - un centinaio di sbarchi. La situazione è veramente drammatica". Romano aggiunge: "Stiamo gestendo il fenomeno e andrà sempre meglio quando avremo l'hotspot di Porto Empedocle e le navi per i trasferimenti sempre pronte. Il problema internazionale però resta".

La polemica

“L'Europa si vergogni di questa tragedia e si assuma le sue responsabilità ora" perché "la costa Sud della Sicilia è letteralmente invasa dai barchini che i criminali responsabili del traffico di esseri umani continuano ad usare mettendo a rischio migliaia di vite, arricchendosi ed esasperando la realtà quotidiana di una piccola isola che porta sulle sue esili spalle un peso che dovrebbe essere condiviso da tutta l'Europa".

Lo dichiara l'europarlamentare Dino Giarrusso, nella plenaria di Strasburgo, che lancia a tutto l'emiciclo una proposta: "Gli abitanti di Lampedusa sono eroi e sto candidando quel popolo di eroi al Premio Sacharov e invito tutti i colleghi e i gruppi a farsi un esame di coscienza e firmare la candidatura. Oggi una piccola isola sta facendo un lavoro che dovrebbero fare 27 Stati membri, mentre madri e figli muoiono nel deserto, senza avere nessuna colpa", aggiunge l'europarlamentare, che conclude: "L'Europa si prenda la responsabilità di togliere al Paese di primo approdo ciò che un solo Paese non può reggere".

Migranti: notte di arrivi a Lampedusa, 33 sbarchi

A intervenire è anche l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano: "Seguo con particolare apprensione e preoccupazione gli ultimi sviluppi degli sbarchi a Lampedusa. Alle competenti autorità in ambito regionale, nazionale e internazionale rivolgo un accorato appello a intervenire con tempestiva sollecitudine, per garantire una più regolare gestione dei flussi di migranti in transito verso l'isola”, dichiara l’arcivescovo, che esprime vicinanza e solidarietà.

“Una gestione – sottolinea – che sia equamente rispettosa, tanto di coloro che, nella disperazione e nel bisogno, cercano rifugio nelle nostre coste, tanto di col, con spirito umanitario, senso civico e carità cristiana, sono sempre stati pronti ad accoglierli, ma ormai non hanno più le forze per farsene carico da soli".