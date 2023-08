Lampedusa, sbarchi di migranti da record. Arrivi senza sosta: in 4 mila nell’hotspot

Lampedusa, 26 agosto 2023 - Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Solo ieri sono stati 63, per un totale di 1.826 persone giunte sull'isola. Dalla mezzanotte si sono contati già 17 nuovi arrivi con altre 519 persone.

Un record mai raggiunto prima sulla più grande delle isole Pelagie, con l'hotspot di contrada Imbriacola che ora ospita quasi 4 mila migranti (3.983), fra cui 243 minori non accompagnati. Un primo rimedio lo ha posto la Prefettura di Agrigento che ha già disposto per metà mattinata l'imbarco di 740 migranti sul traghetto di linea Galaxy che li porterà a Porto Empedocle.

Lampedusa, quasi 4mila nell'hotspot

E non solo via mare, qualcuno è stato trovato a terra, già sbarcato come 6 gruppi di migranti che sono stati ritrovati e bloccati da guardia di finanza e carabinieri. A Porto 'Nonti ne sono stati trovati 33, ma non è stata ritrovata la carretta del mare usata per la traversata, poi 42 e 8 sono giunti con natanti di 7 e 5 metri al molo commerciale, 44 sono stati bloccati a Cala Croce dove non è stata trovata la barca, 38 erano nei pressi del Santuario della Madonna dell'Aiuto, dopo aver lasciato alla deriva il barchino. Alcuni sono stati soccorsi nei pressi della scogliera di Cala Galera, erano in 47 e avevano abbandonato alla deriva il natante. Nella notte c'è stato anche un trasbordo di guineani dalla nave ong Ocean Viking che li ha soccorsi, alla motovedetta Cp327 della Guardia costiera.

Intanto a Catania è attesa la nave Dattilo della Guardia costiera con a bordo circa 700 migranti. Il giornalista di Radio Radicale, Sergio Scandura, ha twittato che 200 dei migranti sono stati soccorsi in mare e 498 erano stati preimbarcati a Lampedusa nell'ambito del piano di trasferimenti.