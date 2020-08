Lampedusa, 30 agosto 2020 - Ancora sbarchi di migranti sulle coste della Sicilia. E montano le proteste. Un maxi sbarco si è verificato nella notte a Lampedusa. Un barcone con a bordo centinaia di migranti è stato intercettato al largo di Lampedusa dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Sul posto, durante le operazioni di trasbordo, è intervenuto il sindaco, Totò Martello, e l'ennesimo sbarco ha scatenato la protesta di alcuni abitanti guidati dall'ex senatrice della Lega Angela Maraventano. All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti a questo punto oltre 1.500 persone. Complessivamente sono sbarcate 370 persone fra cui 13 donne e 33 minori.

Durissimo il sindaco Martello

Dure le parole del sindaco Martello: "Se si fa arrivare un'imbarcazione così grossa significa che nel Mediterraneo non c'è nessun controllo da parte del Governo italiano, nessuna nave. Non si può far entrare un'imbarcazione con 450 persone in un'isola dove già ci sono 1.160 migranti nell'hotspot, materialmente non c'è più capienza. E non c'è un'idea di come trasferire migranti. Se il Governo ha deciso che Lampedusa deve diventare un hub, allora significa che faremo scioperi generali chiudendo tutto e vuol dire che il controllo lo faremo noi. Se il Governo è assente e la responsabilità viene fatta ricadere sulla popolazione e sull'amministrazione stremata da sbarchi continui senza aiuto, allora - osserva Martello - c'è un problema serio di tenuta del Paese".

L'appello del governatore Musumeci

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci chiama in causa il premier Giuseppe Conte: "Mi rivolgo direttamente al presidente Conte; convochi il consiglio dei ministri per affrontare l'emergenza di questi mesi divenuta insopportabile in queste ore. Lampedusa non ce la fa più".