Lampedusa, 31 agosto 2018 - Dal primo settembre Lampedusa sarà "plastic free", come previsto dall'ordinanza sindacale dello scorso 2 luglio. Domani scatta il divieto di vendita ed utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate monouso non biodegradabili, così come dei sacchettini shopper che dovranno essere sostituiti da quelli in carta o tela.

Nell'ambito dell'iniziativa "Liberiamo Lampedusa dalla plastica" promossa dall'amministrazione comunale, già ieri i principali supermercati dell'isola, hanno tolto dagli scaffali e destinato al riciclo tutto il materiale plastico fino ad oggi in vendita. L'niziativa è stata presentata al Molo Favaloro e ha trovato l'adesione dei supermercati "Despar Gi.va food", "Consiglio Trading", "Mattana" e "Sisa Alba".

Il sindaco Totò Martello ha commentato: "E' una data storica per Lampedusa inizia un nuovo percorso di tutela dell'ambiente e dei nostri mari. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando in questa direzione e faccio appello affinché i cittadini diano il massimo per tenere pulito e vivo il nostro territorio".

"Liberiamo Lampedusa dalla plastica", è promossa dalle amministrazioni di Lampedusa e Linosa, in collaborazione con Area Marina Protetta Isole Pelagie, Hub Turistico Lampedusa Srls, Terra!, Legambiente, Associazione Armatori Lampedusa, Reef Yoga Family Lampedusa, F.I.S.A. Federazione Italiana Salvamento Acquatico, Biblioteca di Lampedusa.