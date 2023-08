Lampedusa, salvati i migranti bloccati da due giorni sulla scogliera di Capo Ponente

Lampedusa, 6 agosto 2023 – Sono stati salvati tutti i migranti che a Lampedusa erano rimasti bloccati per due giorni su una scogliera ai piedi di una parete verticale alta più di 100 metri nella zona di Cala ponente. Il barchino su cui viaggiavano le 34 persone venerdì scorso si era schiantato sugli scogli e, per salvarsi dalla furia del mare, i migranti si erano arrampicati sulla scogliera, da dove però non avevano trovato un percorso per mettersi in sicurezza.

Nuovo salvataggio di migranti a Lampedusa

Dopo due giorni di tentativi, oggi le operazioni di salvataggio, coordinate dalla Questura di Agrigento, sono state effettuate in volo e sono state portate a compimento. In azione il Soccorso alpino e speleologico siciliano, l'82° Csar dell'Aeronautica militare e i vigili del fuoco VF 145 in servizio al reparto volo di Catania.

Tecnici di elisoccorso si sono imbarcati all'aeroporto di Birgi sull'elicottero HH 139B che in pochi minuti ha raggiunto Lampedusa. Il velivolo ha fatto una brevissima sosta per lasciare materiale tecnico imbarcato nel caso di un intervento più complesso anche via terra e avere più spazio a bordo. Poi iniziata è la vera e propria operazione di recupero. I tecnici del Sass e dell'Aeronautica si sono calati col verricello e hanno imbarcato per prime sei donne. Una, svenuta, è stata portata al pronto soccorso con un'ambulanza. Una seconda giovane, all'ottavo mese di gravidanza, è stata trasferita sempre al poliambulatorio.