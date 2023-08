Lampedusa al collasso Due naufragi, 30 dispersi

Ennesima tragedia nelle acque di Lampedusa. I cadaveri recuperati sono due, un bambino di circa due anni e una donna incinta di 9 mesi, ma nel duplice naufragio avvenuto nelle acque a sud dell’isola ci sarebbero 33 dispersi, e le probabilità di trovarli vivi sono praticamente zero. I due barchini, che nonostante il mare in tempesta sono stati fatti salpare da Sfax, in Tunisia, non hanno potuto neanche avvicinarsi alle coste italiane e sono naufragati grossomodo a due terzi della traversata. Complessivamente i salvati, a circa 23 miglia Sud-Ovest da Lampedusa, sono stati 57. Sulla prima carretta c’erano 48 persone, 2 i dispersi. Sulla seconda, viaggiavano invece 44 subsahariani, 12 i naufraghi e 31 le persone di cui non si hanno più notizie. Il procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, ha aperto un’inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. A Lampedusa, intanto, sono stati portati in salvo i 34 migranti (foto), fra cui 6 donne, che da venerdì sera, dopo che il loro barchino urtando gli scogli è naufragato, erano bloccati sulla scogliera di Capo Ponente. Viste le condizioni meteo, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del 15esimo stormo dell’aeronautica militare.