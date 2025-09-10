L’amico Stefano Bonaga: "Non dava lezioni al lettore. Per questo era così amato"

Bonzi"Sapete perché Stefano Benni era così amato dai suoi lettori? Adesso ve lo spiego...". Stefano Bonaga (foto), intellettuale e filosofo, è stato "preso in contropiede" dalla morte dello scrittore bolognese Stefano Benni, scomparso ieri dopo una lunga malattia nella casa di riposo Lyda Borelli di Bologna, dove era ricoverato da oltre un anno.

E così, pur "preso in contropiede" anche dalla chiamata del cronista, risponde "di getto" alle domande sull’amico ("Ma non mi faccia dire troppo", è la sua premessa). Bonaga, lei conosceva da tempo Benni, ci racconta che tipo era nella vita di tutti i giorni?

"Stefano lo conoscevo fin da ragazzo. Aveva un carattere scontroso, ma una capacità di costruzione fantastica e associativa, un montaggio concettuale e immaginario rarissimo, glielo assicuro".

Un rapporto particolare, direi quasi unico, con la creatività. Lo può approfondire?

"Era davvero un rapporto unico. Stefano aveva mantenuto fin da ragazzo una sorta di ’riservatezza interna’ nei confronti del mondo. E questo spazio della sua interiorità, sottratto al mondo, riusciva a riempirlo con l’immaginazione".

Con Bologna, Benni ha avuto una relazione contrastata. Avevate dei luoghi in cui vi trovavate con gli amici a chiacchierare?

"Prima che fosse ricoverato alla casa di riposo Lyda Borelli, circa un anno e mezzo fa, ci trovavamo in piazza Santo Stefano quasi tutti i giorni, soprattutto con mio fratello Giorgio il rapporto si era fatto strettissimo. C’era anche il cestista Renato Villalta, per dire. Una riunione quotidiana: ci si trovava nel pomeriggio a parlare di tutto. Quando eravamo più giovani, nel gruppo c’erano anche lo stilista Massimo Osti e la fotoreporter Daniela Facchinato".

Può descriverci altre fotografie della vostra amicizia?

"Ricordo poi quella volta, durante una vacanza in Sardegna: io e Stefano scrivemmo una trentina di pagine su Totò, poi le perdemmo. Ci siamo guardati negli occhi e ce ne siamo ‘sbattuti’: erano venute bene, ma non avevamo davvero voglia di ricominciare da capo (ride, ndr)".

Benni aveva una grande capacità di creare mondi fantastici, deformando la realtà del presente, senza staccarsene mai del tutto. Si è spiegato la ragione del suo grande successo, anche su tipologie di lettori di età differenti?

"Stefano aveva una padronanza del linguaggio raffinatissima. Ma più che di uso dell’ironia, che è un ‘movimento’ verso l’alto, in cui chi fa la battuta si sente superiore all’oggetto e all’interlocutore, Stefano era un parodista. Portava alle estreme conseguenze comiche la realtà. Per spiegarmi meglio, mi riallaccio al discorso su Totò, personaggio che piaceva molto a entrambi. Stefano era più vicino al principe De Curtis piuttosto che a un Charlie Chaplin: sono due giganti, ma il primo è un grande parodista, l’altro è un immenso umorista".

Insomma, Benni nei suoi libri era capace di non salire in cattedra...

"No, non aveva alcuna supponenza culturale, ma condivideva con te la meraviglia di fronte al mondo, proprio come Totò. Quindi, l’amore che Stefano ha generato fra i suoi lettori è spiegato da questa sorta di ‘comunione’ con loro. Benni rifiutava un approccio pedagogico, non dava lezioni al lettore, era molto empatico. Ciascuno si sentiva, in qualche modo, coinvolto dalla sua intelligenza, come se fosse la propria, e questo creava un rapporto unico".