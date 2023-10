L’amico fragile. Trovato morto nella Jacuzzi il Chandler della serie Friends. Trudeau: "Mi mancherai"

"Come ti senti amico, amico fragile… Se vuoi potrò occuparmi un’ora al mese di te", cantava – con il suo tragico disincanto, il suo straziato cinismo – Fabrizio De André. Amico fragile, con un armadietto del bagno pieno di antidepressivi, con un passato di alcol, psicofarmaci e oppiacei, se ne è andato Matthew Perry, il Chandler Bing di Friends, la serie televisiva di maggior successo degli anni ’90 e dei primi anni Duemila. Lo ha trovato un assistente, rientrando da alcune commissioni: Perry era privo di sensi, dentro la sua enorme Jacuzzi nella sua villa di Pacific Palisades a Los Angeles. Annegato, probabilmente dopo un arresto cardiaco. Aveva cinquantaquattro anni. Ci vorranno mesi prima che gli esami tossicologici diano risultati, hanno fatto fatto sapere le forze dell’ordine, che escludono qualsiasi matrice sospetta.

Friends, in onda sulla Nbc negli Stati Uniti e in Italia sulla Rai, è stata la sua benedizione e la sua croce. Chandler era bello, spiritoso, imbranato, un po’ sfortunato. Trenta milioni di spettatori a puntata, cinquanta in quella finale. "Se non facevo ridere, mi sentivo morire", aveva confessato nella reunion di Friends, nel 2021. Le immagini lo mostrano con i capelli ingrigiti, appesantito, con difficoltà a parlare. Colpa di un intervento ai denti, disse. Ma di tutti i protagonisti di Friends, era quello che più aveva accusato i segni del tempo.

Nel profilo Instagram della sitcom Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc e David Schwimmer hanno postato un messaggio collettivo per Matthew, "un vero dono per tutti noi". Mira Sorvino, sua partner in Parallel Lives nel 1994, è andata più a fondo. Perry, ha scritto, era "un’anima dolce e tormentata. Che possa trovare pace e felicità in Paradiso".

Fra i messaggi, quello del premier canadese. Si potrebbe pensare a un tweet di circostanza, ma in questo caso c’è di più: un’amicizia vera legava Justin Trudeau a Matthew Perry. I due avevano fatto le scuole elementari insieme, la madre di Perry era l’addetta stampa del padre di Justin Trudeau, all’epoca primo ministro canadese, come poi lo sarebbe stato il figlio. "Non dimenticherò mai i nostri giochi nel cortile della scuola", ha scritto Justin Trudeau.

Il suo percorso di dipendenzeera stato lungo. Perry aveva iniziato a bere a quattordici anni: gli anni in cui era una promessa del tennis, sembrava destinato a una carriera da professionista. Poi dal Canada, dove era cresciuto, si era trasferito a Los Angeles con il padre attore. E addio al tennis. All’alcol invece no. Poi era diventato dipendente dal Vicodin, un antidolorifico oppiaceo, dopo un incidente in moto d’acqua. "Era come miele caldo che entrava nelle vene", scrisse nel libro in cui racconta la sua battaglia, Friends, amanti e la cosa terribile, edito in Italia da La Nave di Teseo.

Per quindici volte è entrato in rehab; per seimila volte ha seguito incontri di alcolisti anonimi. A causa delle sue dipendenze è stato sottoposto a quattordici interventi chirurgici allo stomaco: nel 2018 aveva avuto una perforazione intestinale, era rimasto in coma per due settimane. Nel 2021 la celebre reunion di Friends. Nessuno parlò degli abusi di sostanze cui Perry era soggetto, ma per tutta la trasmissione, scrisse il critico di Variety, fu proprio quello "l’elefante nella stanza". E forse, è stato l’elefante nella stanza di tutta la sua vita.