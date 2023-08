L’amico d’infanzia "Gianni con me all’oratorio All’inizio tifava per la Juve"

di Gabriele Moroni

La legge del tempo non rispetta le leggende viventi, non ha riguardo neppure per il golden boy per antonomasia. Il 18 agosto Gianni Rivera compirà 80 anni. C’è chi ha condiviso con lui i primi calci a un pallone sul campo in terra battuta di un oratorio di Alessandra e oggi, sorretto da una memoria inossidabile, si lascia andare al piacere del ricordo. Beppe Torti (nato tifoso dell’Inter e, neanche a dirlo, dei ’grigi’ alessandrini), porta con vivacità le 83 primavere (tre più di Gianni).

Torti, come è nata la conoscenza con Rivera?

"Subito. Io sono nato ad Alessandria, in casa di mio nonno, nel quartiere Rovereto, il nucleo più antico della città. La chiamavano la ‘court di russ’, perché c’erano i circoli socialisti. Gianni è venuto al mondo a Valle San Bartolomeo, un sobborgo di Alessandria, sulle colline, dove la famiglia era sfollata per sfuggire al rischio dei bombardamenti. Poi tornata in città, in via Pastrengo, a due passi da casa mia. Nel dopoguerra i salesiani hanno riaperto il convitto per gli studenti che arrivavano dai paesi e anche l’oratorio per i ragazzi delle famiglie meno benestanti. È nata la squadra di calcio dell’oratorio Don Bosco, in via Santa Maria di Castello. Gianni era con il pallone fra i piedi già alle elementari. Poi ci siamo ritrovati nella squadra dell’oratorio".

Com’era Rivera, ragazzino, in campo?

"Mostrava già una forte personalità. In campo dominava. Non mi hanno stupito le sue polemiche con gli arbitri, con Berlusconi. Diciamo che Rivera fin da ragazzo era consapevole della sua classe. Ha sempre giocato mezzala. Si piazzava in mezzo al campo e dirigeva l’orchestra. Con noi c’era Riccardo Sogliano, che avrebbe giocato con Gianni nel Milan negli anni Settanta. Era un corridore già allora. Tutti noi correvamo per Rivera. In campo è capitato che gli tirassero qualche pallonata".

Perché?

"Aveva il coraggio di dribblare anche tre volte di seguito l’avversario, un ragazzo maggiore di quattro o cinque anni, che magari giocava nella giovanili e che avrebbe fatto una bella carriera. Quello si sentiva preso in giro, si infuriava e cercava di prenderlo a pallonate".

Rivera in campo faceva la differenza.

"Gino Ressia, dirigente storico dell’Alessandria, diceva che il calciomercato era stato inventato qui da noi. Mi spiego. Quando facevamo i tornei dei centri giovanili, le altre squadre ci chiedevano Rivera in cambio di due o tre dei loro calciatori. Così noi giocavamo in superiorità, ma gli altri avevano Rivera".

I genitori assecondavano il figlio nella passione per il calcio?

"Assolutamente sì. La signora Edera, apprensiva come tutte le mamme, si preoccupava che il figlio non si facesse male, non sudasse troppo. Teresio, il papà, ferroviere, era convinto che il figlio avrebbe sfondato".

All’epoca per quale squadra faceva il tifo Rivera?

"Devo proprio dirlo?".

Dopo tanti anni è tutto in prescrizione.

"Allora direi che forse era juventino".

Com’era la vostra amicizia?

"La vita si divideva tra casa, scuola, calcio. A Gianni ho prestato dei libri per quando studiava alle tecniche. Gli ho presentato le prime morosine. Era un tipo tranquillo. Quando ha iniziato ad affermarsi piaceva anche alle ragazze più grandi".

Il debutto in serie A con l’Alessandria. Poi il Milan.

"Fu il grande Franco Pedroni, allenatore della prima squadra dei ‘grigi’, a volerlo fra i titolari. Debuttò in A il 2 giugno 1959 in Alessandria-Inter 1-1, l’Inter di Angelillo. L’anno dopo era al Milan. Ha cominciato allora a distaccarsi da Alessandria, dall’ambiente calcistico cittadino, da noi vecchi amici. I rapporti sono ripresi dopo che aveva dato l’addio al Milan e al mondo del calcio. È stato lui a fare il primo passo, in particolare verso Marzio Petterino. Marzio era un promettente mediano, una carriera stroncata nel 1957 dalla poliomielite".

Vi siete rivisti?

"L’ultima volta è stata anni fa a San Siro, quando è stato premiato insieme con altri calciatori che hanno fatto epoca. Gli mando gli auguri per San Giovanni, per le feste natalizie. Ringrazia e scrive ‘a presto’. Lo spero".