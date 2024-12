L’amico del 19enne morto: "Speronati dai carabinieri"

"Non ho perso io il controllo, ho sentito questa spinta forte da dietro, poi siamo volati via, questo mi ricordo e ricordo di essermi risvegliato in ospedale". Così Fares Bouzidi, interrogato dal gip, ha raccontato l’impatto che ci sarebbe stato tra l’auto dei carabinieri e lo scooter in fuga che lui guidava e su cui viaggiava Ramy Elgaml, il 19enne morto nell’incidente il 24 novembre scorso a Milano. C’è anche un testimone oculare che conferma questa versione. I carabinieri sono indagati.