L’amico alla sbarra a Roma: "Raggirò Boncompagni. 174mila euro spariti"

Raggirato da un consulente bancario che avrebbe sottratto sui suoi conti correnti 174mila euro. La vittima delle presunte manovre illecite è stata Gianni Boncompagni, l’autore televisivo scomparso nell’aprile del 2017, e per questa vicenda è a processo a Roma Valerio Finelli, funzionario di una filiale di un importante istituto bancario che ora è parte lesa. È accusato di appropriazione indebita di beni altrui, aggravata dalle ingenti cifre e dai mezzi fraudolenti. Tutti fatti che si sarebbero svolti tra il 2014 e il 2016, gli ultimi anni di vita del regista e autore morto nel 2017.

Boncompagni non sarebbe, per l’accusa, l’unica vittima del consulent Finelli: il consulente bancario avrebbe raggirato anche altre due donne, due sorelle, alle quali avrebbe portato via circa 800mila euro. Nel mirino dell’accusa quattro operazioni bancarie – assegni dai 14mila ai 90mila euro – compiute dal consulente sul conto di Boncompagni che, si legge nel capo di imputazione, farebbero parte "di un medesimo disegno criminoso per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto". Nel capo di imputazione si sottolinea che le operazioni bancarie oggetto degli accertamenti investigativi sarebbero state compiute "attraverso l’abuso della procedura interna sundry items". L’uomo è accusato di aver sottratto altri 380mila euro ad altre due clienti.

Sul bancario pendono gravi accuse e ieri mattina è cominciato il processo, davanti al pubblico ministero Gianluca Mazzei e al giudice penale monocratico del Tribunale di piazzale Clodio, Federico Bona Galvagno della VII sezione penale. Il funzionario di banca, secondo l’ipotesi accusatoria della procura di Roma, avrebbe effettuato i prelievi attraverso assegni circolari intestati a persone amiche. Il pubblico ministero, che ha coordinato le indagini della polizia, nel capo d’imputazione contesta al quarantenne anche l’aggravante di aver effettuato le operazioni con modalità fraudolente, attraverso l’abuso di una procedura interna.

Marco Principini