L’ambasciatore di Israele "Simboli nazisti e odio L’antisemitismo cresce anche in Italia"

di Erika Pontini

e Pietro Mecarozzi

"Il crescente sentimento antisemita in Italia e in Europa che si manifesta anche con l’uso di simboli e della retorica nazista nei campi di calcio è una questione grave. E per questo è importante lanciare un messaggio pubblico forte contro i pregiudizi nei confronti degli ebrei per dire chiaramente che è intollerabile e inaccettabile. Il silenzio non aiuta. Fortunatamente però abbiamo partner sia nel governo sia nella società italiana, e nei dirigenti dei club calcistici, che stanno combattendo questo fenomeno insieme a noi e alle comunità ebraiche. Ma non sempre, l’antisemitismo è ancorato a un’ideologia forte: piuttosto serve per dare legittimità a tendenze odiose".

Per Alon Bar, ambasciatore d’Israele in Italia, in questi giorni in Toscana dove ha preso parte alle cerimonie per il conferimento del titolo di ’Giusti tra le Nazioni’, l’antisemitismo sta diventando quasi una ’moda social’ spinta dalle attuali crisi che inducono a "cercare un capro espiatorio".

Il rapporto ’World Jewish Congress’ ha stabilito che ogni 80 secondi in rete viene lanciato un messaggio dal contenuto antisemita e nel 2022 solo in Italia sono stati registrati 241 atti di antisemitismo, 164 sono online. Preoccupato?

"Come per tutte le situazioni di grandi crisi, come la pandemia, la guerra tra Russia e Ucraina, la questione del cambiamento climatico globale, la crisi economica, la tendenza è spesso quella di cercare un colpevole, urlando al complotto: questo ha portato all’aumento dell’antisemitismo, quindi la preoccupazione c’è. I social network, infatti, sono molto più facili da usare per ogni tipo di infiammazione, di retorica forte. Inoltre, l’antisemitismo è più presente nelle bolle virtuali".

Ritiene che l’Italia sia un Paese accogliente per gli israeliani e gli ebrei in generale?

"Non credo che in Italia ci sia un pericolo estremo per la vita degli ebrei, ma esiste, continua ad esistere questo tipo di pregiudizio. E sono felice di vedere che alla fine i governi italiani, compreso quello attuale, stanno affrontando seriamente la questione della collaborazione con noi. In Italia comunque abbiamo buoni partner in tutte le parti dello spettro politico italiano".

La novità politica in Italia è il primo governo di destra. Come sono le attuali relazioni?

"Il governo dell’Italia oggi è uno di quelli che cerca sicuramente di espandere le relazioni con il governo di Israele. L’atmosfera politica tra i due Paesi è molto positiva. Il fulcro del mio impegno è cercare di capire come creare sinergie, anche in base alle nostre eccellenze, sui temi della gestione, delle risorse idriche, della medicina, dell’innovazione, della protezione informatica delle infrastrutture civili ma anche dell’energia e della possibilità di avere gas dall’area del Mediterraneo orientale".

La Germania ha fatto i conti con il proprio passato mentre in Italia non c’è un memoriale che ricordi il sacrificio degli ebrei. Ritiene che i tempi siano maturi per una lettura critica anche in Italia?

"Ho notato uno sforzo crescente anche nella società italiana per guardare, soprattutto alle leggi razziali e al regime fascista, come a un qualcosa con cui fare i conti. Il Presidente Mattarella, che pochi giorni fa è stato di nuovo ad Auschwitz, ha parlato delle leggi razziali e della storia d’Italia come di una parte importante del passato e non di qualcosa che è stato imposto all’Italia dalla Germania".

I Papi hanno concesso grandi aperture al dialogo con il mondo ebraico. Come valuta Israele questa politica di distensione che potrebbe avere un risvolto pratico-politico anche sulla risoluzione del conflitto?

"Il Vaticano ha un dialogo non solo con la comunità ebraica, ma anche direttamente con Israele. Il Vaticano è uno Stato e lì c’è un nostro ambasciatore. Non so se questo abbia un impatto o la capacità di colmare le differenze tra noi e i palestinesi: i palestinesi conoscono molto bene Israele e noi conosciamo molto bene i palestinesi. Abbiamo discusso l’uno con l’altro, abbiamo tavoli di confronto ma si tratta, pur sempre, di un conflitto nazionale. E in questo momento manca la fiducia, da entrambe le parti. Non credo che il Vaticano e la Chiesa siano particolarmente rilevanti per pacificare la situazione".

Un cittadino italiano, Alessandro Parini, è stato ucciso in un incidente che lo Shin Bet ha classificato come attacco terroristico. Questo perché le tensioni tra arabi e israeliani stanno aumentando di nuovo?

"E’ stata una tragedia molto triste e non c’è alcun dubbio che si sia trattato di un attacco terroristico ispirato dalla retorica incendiaria dei jihadisti, degli islamici e di Hamas, e che fa parte di un’ondata di terrorismo che va avanti da un anno e nasce da organizzazioni che alimentano l’odio e da estremisti islamici che incoraggiano gli attacchi".

Come si può garantire la sicurezza di tutte le persone che vivono o visitano Israele?

"Abbiamo servizi di sicurezza, la polizia, un’intelligence molto forte ma non si può proteggere tutti. Più del 95% degli attentati sono stati evitati. L’unico modo è cercare di collaborare con la polizia e l’Autorità palestinese per cercare di fermare le persone prima degli attacchi. In alcuni casi abbiamo avuto successo, in altri no, soprattutto perché l’Autorità Palestinese è debole e c’è una forte tendenza da parte palestinese a sostenere alcune volte Hamas e la violenza terroristica".