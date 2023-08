L’ambasciata Usa "Americani via dalla Bielorussia"

di Marta Ottaviani

La guerra in Ucraina non si ferma e, in un pericoloso effetto domino, adesso sono sempre più tese anche le relazioni fra gli Stati Uniti e la Bielorussia, da sempre schierata al fianco della Russia di Putin, ma con il presidente, Aleksandr Lukashenko, che fino a questo momento ha accuratamente evitato di entrare nel conflitto. La situazione diventa sempre più tesa ed è peggiorata da quando, lo scorso 18 agosto, la Lituania ha deciso di chiudere due su sei valichi di frontiera con la Bielorussia. Per questo motivo, ufficialmente, ieri l’ambasciata americana a Minsk ha pubblicato sul suo sito un messaggio di alert, in cui si invitano i cittadini americani che si trovano nel Paese a lasciarlo immediatamente e sconsigliando a eventuali visitatori di recarvisi. Nel messaggio si legge chiaramente come l’appoggio della Bielorussia a Mosca abbia dato luogo all’accumulo di forze militari nel Paese, al momento soprattutto di miliziani della Wagner.

La sede diplomatica ha messo anche in guardia sul clima di grande tensione all’interno del Paese, considerato una delle dittature più sanguinarie del mondo, a partire dal rischio di disordini civili fino ad arrivare al rischio di essere arrestati e poter essere assistiti solo in parte dalle autorità diplomatiche. Il timore di Washington è che Lituania, Polonia e Lettonia possano decidere di chiudere altri valichi di frontiera. A quel punto i cittadini americani rischierebbero letteralmente di rimanere chiusi nel Paese.

I rapporti fra gli Usa e Lukashenko si sono aggravati il 9 agosto 2020, quando il leader ha reclamato la vittoria delle elezioni, ribaltando il risultato. Secondo l’opposizione, la consultazione era stata vinta a Svetlana Tikhanovskaya, moglie di un dissidente in carcere, che aveva conquistato l’80% dei consensi. La falsificazione dei risultati ha provocato un’ondata di proteste che sono andate avanti per mesi e si sono fermate solo quando Putin ha deciso di proteggere il dittatore. L’ondata di repressione è stata enorme e da quel momento la Bielorussia si è trasformata in uno stato di polizia dove Lukashenko ha bisogno dell’esercito per mantenere il controllo.

Lo scorso 9 agosto, in occasione del terzo anniversario dell’inizio delle rivolte, il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, aveva diffuso un messaggio molto duro nei confronti di Minsk, sottolineando la necessità di mettere nuove sanzioni contro la Bielorussia, limitando anche la concessione di visti ai cittadini bielorussi.