L’alternativa vegana "Stop ai riti antichi La cucina sa rinnovarsi"

È dalla terra che nasce la vita. E basta così. Luca Andrè, chef patron di Soul Kitchen, guida dal 2013 l’avamposto torinese della cucina vegetale e creativa. È vegano da quando aveva 17 anni. Non riesce a stare zitto quando qualcuno azzanna una bistecca, farebbe lo stesso se vedesse picchiare un bambino ai giardinetti. A Pasqua ancora di più.

E allora, chef, ci conduca nel suo mondo di arrostini di seitan.

"Solo se non la buttiamo in rissa come al solito: carnivori e vegani. Io parlo di evoluzione. Di una cucina che oggi deve per forza essere diversa da quella del Seicento ma anche degli anni Ottanta. Il rito arcaico della frattaglia, per fortuna, non esiste più".

Ma si continuano a mangiare gli agnelli.

"Non dico di non farlo perché poverini sono così piccoli, così teneri. Non è una questione di stazza, di età o di specie. Lo so che sono buoni. Come il pesce e il formaggio. Ma ci sono cose che vengono prima del piacere personale".

Vendere piacere a tavola è comunque la sua missione. Domani cosa si mangia?

"Una focaccia gourmet impastata con estratto fresco di spinaci e semi di canapa, farcita con fermentato al tartufo e insalatina di asparagi. E sopra del giallo: briciole di tofu aromatizzato con il sale indiano Kala namak, che viene estratto in zone ricche di zolfo e ricorda l’uovo sodo".

Tartufo, asparagi, uovo: tradizione rispettata.

"E infatti c’è anche l’immancabile plin. Però di pasta fresca senza uova, con acqua e semola, su base di verza, sedano, carota e cipolla. E con il seitan al posto della carne".

Voi la carne non la mangiate. Però la stampate.

"E non è sintetica. Solo proteine vegetali, olio di cocco e succo di barbabietola. La produciamo con una stampante 3D israeliana, sembra una bistecca. Servita secondo i criteri della steack house, alla griglia, con millefoglie di patate, riduzione alla birra e sferificazione di rucola".

La colomba a Pasqua è permessa?

"Colomba no ma uovo sì, The Soul, coperto di cioccolato bianco, vaniglia e oro a 23 carati con dentro una mousse fredda di cacao e nocciole. Il tutto su crema allo zafferano e una zattera croccante e sabbiosa di nocciole e mesquite. Dalla terra e basta. Dove sono presenti carne, pesce, uova e latticini, anche a chilometro zero, niente oggi è più sostenibile".

Viviana Ponchia