L’allarme dell’Istat a Roma: Retribuzioni reali sotto i livelli del 2009. Incertezza alta

"Gli indicatori congiunturali più recenti suggeriscono per i prossimi mesi il permanere della fase di debolezza dell’economia italiana". Anche l’Istat, per bocca del presidente facente funzione, Francesco Maria Chelli (foto), certifica in audizione sulla nota di aggiornamento al Def che i conti potrebbero peggiorare. "Il clima di incertezza globale rimane su livelli elevati. Al netto dell’andamento dei fattori ‘esogeni’ internazionali, elementi di freno alla crescita sono legati anche a condizioni di accesso al credito più rigide per famiglie e imprese e al lento recupero del potere d’acquisto delle famiglie", ha aggiunto Chelli.

In particolare, sottolinea l’Istituto di statistica, a preoccupare già adesso è la situazione dei salari. Le retribuzioni reali sono tornate sotto i livelli del 2009. Per la straordinaria crescita dei prezzi nel 2022 la differenza tra l’aumento dell’inflazione e quello delle retribuzioni contrattuali sull’intero periodo (2009-2023) è stato pari a 12 punti percentuali. È l’indicazione fornita dall’Istat nella documentazione fornita all’audizione parlamentare sulla Nadef. La differenza di crescita tra salari e prezzi varia nei diversi settori: passa dai 4,1 punti per l’agricoltura e 4,7 punti per l’industria, dai 13,6 punti per i servizi privati ai 19,5 punti per la pubblica amministrazione.