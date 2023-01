L’allarme del procuratore "Ragazzi fuori dalla realtà"

Cronaca

La riforma in cantiere Summit Meloni-Nordio "Sulla giustizia avanti ma senza forzature"

La premier vede il Guardasigilli per placare le polemiche recenti. Apprezzamento per la scelta di optare solo per misure "condivise". Il sostegno di Calenda: "Attendiamo da vent’anni una svolta, facciamola"