L’Airc e la lotta al cancro. L’appello di Mattarella:: "La ricerca è l’unica via"

"È un paradosso che, in presenza di così tante evidenze, e nel pieno di una sfida che coinvolge intelligenze tra le migliori di ogni Continente, si propaghino – in parallelo a grandiosi progressi – anche sconclusionate teorie anti-scientifiche. E che facciano presa su parti, per quanto ridotte, della società. Chiusure regressive che, avversando la scienza, si traducono in autolesionismo e in sfiducia nella vita e nel futuro. La strada maestra è quella di continuare nella ricerca". Un’ovazione da parte dei ricercatori presenti in sala ha salutato questo passaggio del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Palazzo del Quirinale che ha dato il via ai ‘Giorni della Ricerca’ di Fondazione Airc. Un appuntamento che dal 1995 informa l’opinione pubblica sui progressi della ricerca per la prevenzione, diagnosi e cura del cancro, e coinvolge i cittadini alla donazione per sostenere il lavoro di oltre cinquemila ricercatori. Il presidente, nel suo intervento, ha anche sottolineato che le attuali difficoltà del sistema sanitario rappresentano un "ostacolo al diritto alla salute".

"In Italia si stima che nel 2024 vi siano state circa 390mila nuove diagnosi di tumore. Il peso economico e sociale è enorme. L’impegno contro il cancro è, per la nostra nazione, – ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci – un’assoluta priorità che richiede sostegno pieno alla ricerca, investimenti sull’innovazione tecnologica e cure sempre più personalizzate. Non basta soltanto aumentare le risorse: dobbiamo compiere un vero cambio di paradigma".

Va in questa direzione – ha sottolineato la ministra dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini – il Fondo unico per la ricerca, inserito in legge di Bilancio con l’obiettivo di dare sicurezza e risorse certe ai ricercatori con bandi pubblicati ogni anno entro il 30 aprile.

"Oggi il 70% della ricerca competitiva in Italia è sostenuta dalla nostra Fondazione", ha affermato il presidente di Fondazione Airc, Andrea Sironi auspicando che "il provvedimento di innalzamento del tetto al 5 per mille, inserito nel testo della Legge di Bilancio venga interamente confermato nei prossimi passaggi parlamentari".

Un’iniezione di risorse dovuta e necessaria tenendo conto che – mentre, secondo le stime, entro il 2050 il numero di nuove diagnosi e di decessi dovuti al cancro raddoppieranno arrivando, rispettivamente, a 35 e 18 milioni – l’Airc quest’anno, ha evidenziato la direttrice scientifica Anna Mondino, potrà finanziare solo il 15-20% delle proposte di ricerca ricevute.