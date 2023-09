L’agonia del boss dei boss. Messina Denaro, ultimo atto. È in coma irreversibile

È in coma irreversibile Matteo Messina Denaro. E ieri sera i medici del supercarcere de L’Aquila, dove si trova in regime di 41 bis, gli hanno sospeso l’alimentazione. La scorsa settimana gli era stata interrotta anche terapia attiva per il cancro al colon, per passare alla sola terapia del dolore. Ai primi di agosto, il padrino, 61 anni, era stato è ricoverato all’ospedale "San Salvatore" all’Aquila, in un reparto dedicato ai detenuti con 3 pazienti, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico dovuto a un’ostruzione intestinale. Ma da tempo le sue condizioni apparivano disperate, non stava quasi più in piedi e negli ultimi giorni non beveva più.

Figlio di Francesco Messina Denaro, "don Ciccio" come lo chiamavano i suoi ‘picciotti’, in gioventù Matteo lavora come fattore in alcune tenute agricole di Castelvetrano. Ma si stanca presto della vita agreste e già nel 1989 viene denunciato per associazione mafiosa, coinvolto nella faida tra i clan Accardo e Ingoglia di Partanna. Sono gli anni in cui la sua carriera criminale ha una rapida impennata e assume il ruolo di capo del mandamento di Castelvetrano. Nel 1992, partecipa all’omicidio di Vincenzo Milazzo, capocosca di Alcamo, e uccide anche la compagna incinta di Milazzo. Con Totò Riina e Binnu Provenzano, sostiene attentati dinamitardi: è uno degli artefici della stagione stragista di Cosa Nostra.

La sua latitanza, diventata ormai leggendaria tanto che lo chiamano "Diabolik", inizia nell’estate del 1993, diventa irreperibile dopo una vacanza a Forte dei Marmi con i fratelli Graviano. Viene arrestato il 16 gennaio 2023, in una clinica privata a Palermo dove era in cura da oltre un anno. L’arresto è accolto come un duro colpo inflitto alla mafia, ma si capisce subito che Matteo resterà in carcere muto come un pesce. Come un vero padrino, come il suo mentore, Totò Riina, o come Binnu Provenzano. Senza un’ombra di pentimento, senza una parola sulle stragi, sulle ammazzatine di Cosa Nostra e finanche sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni rapita a Mazara del Vallo, il territorio su cui lui esercitava un’egemonia criminale.

"Non mi pento di nulla", dice nel corso del suo primo interrogatorio. E così è stato. Ai magistrati di Palermo, Maurizio De Lucia e Paolo Guido, che incontra in carcere, quando le sue condizioni di salute ancora glielo permettono, racconta solo aneddoti. Ad esempio, si vanta del suo amore per l’arte e i beni archeologici. Nel verbale di interrogatorio dello scorso 13 febbraio, nega gli omicidi e le stragi, ammette di essere "uomo d’onore" ma non nel senso di appartenente alla mafia, e racconta le origini del benessere della sua famiglia. Tutto grazie, dice, al traffico di beni archeologici portato avanti da "don Ciccio", il padre, il campiere della mafia, che per passione diventa un grande esperto di cultura greca e latina, di arte e manufatti antichi e muore nel suo letto con tanto di doppiopetto il 3 dicembre 1998, due santini nelle tasche: San Francesco e Madonna Libera di Partanna. Come un faraone per garantirsi il viaggio senza intoppi all’aldilà.

Altro che estorsioni, traffico di droga, omicidi e stragi con il tritolo. Altro che uccisioni di bambini e di nemici con l’acido: Matteo Messina Denaro, fino all’ultimo respiro, tenta di accreditare l’immagine di un imprenditore, amante del bello, playboy appassionato e collezionista di monete d’argento, vasi greci, statue. Nessuno ci crede, ovviamente. E ora il pensiero verrà al "dopo di lui". L’eclissi di Messina Denaro, prima incarcerato e ora moribondo, pone il problema della successione al trono di Cosa Nostra. Chi dovrà sostituire ‘Diabolik’, nella gestione dei mandamenti e nell’allocazione delle grandi liquidità delle attività criminali? E soprattutto cambierà la mafia nel dopo-Messina Denaro, dopo il lungo periodo di inabissamento? La struttura piramidale ha bisogno di un ‘capo dei capi’, ma stavolta bisognerà sceglierlo a Palermo.

Messina Denaro, boss del Trapanese, era infatti una anomalia. Si fa il nome di Giovanni Motisi, ‘u pacchiuni’, sicario del commissario Peppe Montana, ma ha già 65 anni. Si cerca qualcuno più giovane come Giuseppe Auteri, 49 anni, ‘ o vassoio’, gestore della ‘cassaforte’ del mandamento di Porta Nuova, tra i clan più ricchi di Palermo. Come Sandro Capizzi, boss di Villagrazia, in buoni rapporti con i colletti bianchi e gli imprenditori. Si aspetta solo il funerale di ‘Diabolik’, morto un papa se ne fa un altro.