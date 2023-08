Trovato il corpo del 20enne annegato nel lago di Bolsena: si era tuffato da un pedalò con gli amici

Roma, 16 agosto 2023 – È stato ritrovato il corpo senza vita del 20enne disperso ieri nelle acque del lago di Bolsena, nell’Alto Lazio. Il ragazzo, di origini senegalesi, era in vacanza con la famiglia nella zona del Viterbese e ieri stava facendo un giro in pedalò con gli amici a poca distanza dal porto lacustre di Capodimonte. Ma, quando si è tuffato nelle acque del lago per rinfrescarsi dall’afa, non è più riemerso.

È solo l’ultima vittima di una lunga serie di tragedie avvenute a Ferragosto, una giornata nerissima che ha lasciato sul campo morti e feriti. Stessa dinamica per il 24enne veneto scomparso in Trentino dopo un tuffo nel fiume Sarca, dove questa mattina sono ricominciate le sue ricerche. Nel Lazio, ieri le acque del mare di Fregene hanno restituito il cadavere di un uomo giovane con addosso maglietta griffata di una rinomata discoteca del litorale romano e con un grande tatuaggio su un braccio. Un uomo è caduto con l'auto nel lago di Garda, rimanendo intrappolato nell’abitacolo. E pochi giorni fa, un bambino di due anni e mezzo è annegato sul litorale romano, a Santa Severa.