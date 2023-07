Laghetto abusivo nella super villa, sanzione da 3,3 milioni di dollari per la stella del calcio Neymar

La costruzione di un laghetto abusivo nella sua villa alla periferia di Rio de Janeiro è costata al calciatore Neymar, 31 anni, una multa di 3,3 milioni di dollari. Il consiglio comunale di Mangaratiba, dove si trova la villa del giocatore brasiliano, ha emesso quattro multe per "decine di infrazioni" rilevate, tra le quali "l’esecuzione di lavori soggetti a controllo ambientale senza autorizzazione", la deviazione e l’utilizzo di acque fluviali e "la rimozione di terreni e l’abbattimento di vegetazione senza autorizzazione". La proprietà è stata acquistata nel 2016 a Mangaratiba, una zona turistica a circa 130 chilometri da Rio. Si tratta di una proprietà di 10.000 metri quadrati con eliporto, spa e palestra. Nella proprietà, oltre al lago, è in costruzione anche una spiaggia. Neymar ha ora 20 giorni di tempo per impugnare la sanzione.