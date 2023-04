L’Agenzia del farmaco e il quartiere a luci rosse

Ad Amsterdam è polemica anche per il trasferimento del popolare quartiere a luci rosse. Tre le possibili nuove ubicazioni: due di queste sono vicino alla sede dell’Ema, Agenzia europea per i medicinali. E l’Agenzia, che scartò diverse proposte (tra cui Milano) per scegliere la capitale olandese, ora protesta: la scelta non garantirebbe "un ambiente di lavoro sicuro" per il suo staff. L’Ema lasciò Londra dopo la Brexit, e Amsterdam sconfisse Milano in extremis. Nel distretto di Zuidas, il “Miglio finanziario“ della capitale, è stato costruito un edificio costato 250 milioni per accogliere gli oltre 900 dipendenti. Ora c’è il rischio che nelle vicinanze sorga il nuovo distretto hard della città.