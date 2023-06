L’Africa conta quanto l’Ucraina

Pier Francesco

De Robertis

Delegazione particolare, fuori dal protocollo e dai normali schemi, quella atterrata ieri mattina a Tunisi. Meloni, von der Leyen, Rutte. Fuori dagli schemi che un premier (Meloni) visiti la Tunisia due volte in cinque giorni (ieri e martedì scorso). E quando si contraddicono i canoni della diplomazia, che di formalismi vive, qualcosa di particolare c’è sempre. In questo caso più di un motivo, quasi tutti positivi. Il principale è che l’Unione europea, su innegabile spinta dell’Italia (ecco il motivo dei due viaggi di Meloni, ecco il senso della ricucitura di Mattarella con la Francia, che nella francofona Tunisia è imprescindibile) si è finalmente accorta dell’importanza del dossier Africa.

Tutta l’Europa. Sia la Commissione (ecco vdL) sia i riottosi nordici (Rutte era ieri a Tunisi sostanzialmente in loro rappresentanza). Hanno (abbiamo) tutti capito (tardi) che l’Africa è importante quanto (o forse più) dell’Ucraina, che se salta la Tunisia in pochi mesi saltano le forniture energetiche e rischiamo l’arrivo di centinaia di migliaia di irregolari. Alla vigilia delle europee nessuno se lo augura. Una dato di realtà elementare, che pure la politica europea ha faticato a comprendere. In Italia il primo a sintonizzarsi su questa lunghezza d’onda è stato l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, che però per molto tempo ha predicato nel deserto. Ora molti paiono seguirlo. Con ampie virate. Tipo quelle della premier che ha compreso come il sovranismo duro e puro sia ormai moneta fuori corso, e che l’unico sovranismo possibile è spesso fuori dai propri confini. In questo caso è un sovranismo europeo. La firma italiana al recentissimo accordo sull’immigrazione con il voto contrario di Polonia e Ungheria è svolta politica vera per Meloni, che aveva in Duda e Orban suoi alleati storici. Virata realista, arte di cui la politica è la massima espressione, su cui non tutti, purtroppo, ancora faticano a sintonizzarsi.