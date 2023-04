Lady Soumahoro nei guai "Spesi in beni di lusso i soldi per i migranti"

Rischiano il rinvio a giudizio i familiari di Aboubakar Soumahoro: moglie, suocera e cognato del deputato reso famoso dalle sue battaglie per i diritti dei braccianti agricoli potrebbero dover affrontare un processo. È stato depositato infatti lo scorso 17 marzo dal sostituto Procuratore della Repubblica di Latina, il pm Andrea D’Angeli, l’avviso di chiusura indagini sui fatti riguardanti la Cooperativa Karibu, che si occupava dell’accoglienza di migranti, e sul giro di fatture che investe i familiari del deputato: Marie Therese Mukamitsindo, Liliane Murekatete, Michel Rukundo rispettivamente suocera, moglie e cognato di Soumahoro. Secondo quanto ipotizzato dalla Procura di Latina, sarebbero state evase le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, inserendo nelle dichiarazioni dal 2015 al 2019 elementi passivi fittizi e costi inesistenti per diversi milioni di euro. Negli attisi ipotizza inoltre che i fondi anziché essere impiegati per scopi sociali venivano dirottati, per quanto riguarda le coop gestite da Murekatete e il fratello, per l’acquisto di beni di lusso.