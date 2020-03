Genova, 4 marzo 2020 - La conferenza stampa della Regione Liguria sul coronavirus fa il giro del mondo grazie a Lady Gaga. La cantante americana ha infatti ritwittato un video in cui il governatore Giovanni Toti e il sindaco di Genova, Marco Bucci, fanno il punto sull'emergenza. Il motivo? Durante la diretta Facebook ha squillato un cellulare e la suoneria era 'Stipid Love', l'ultimo singolo di Miss Germanotta. "Ed è per questo che faccio musica", ha scritto la pop star condividendo il momento in cui la musica parte e il presidente della Regione Giovanni Toti scherza sulla "sigla finale". Il momento è diventato subito virale (la cantante conta oltre 80 milioni di follower).

and this is why I make music https://t.co/uiliyr3sYk — Lady Gaga (@ladygaga) March 4, 2020

"Il potere della musica... Lady Gaga ci ha strappato un sorriso in questi giorni di tensione", ha detto Toti invitando la cantante "a venire al più presto in Liguria, magari per la data italiana di un suo concerto".