Lady D e il maglione del fidanzamento Vale oltre 91mila dollari

Il famoso jersey rosso con le pecore bianche che indossò la principessa Diana nel 1981, poco dopo il suo fidanzamento con il principe Carlo, sarà battuto all’asta da Sotheby’s. Il maglione, conosciuto come ’Black Sheep’ per l’unica pecora nera che spiccava sul petto in mezzo alle bianche, ha rappresentato uno dei capi più emblematici vestiti da Lady Diana. Gli interessati al lotto potranno sottoporre la propria offerta online tra il 31 agosto e il 14 settembre alla casa d’aste, che batterà il capo nella sede di New York. La stima è tra 52.300 e 91.600 dollari. Nel giugno 1981, Lady Diana Spencer indossò il maglione realizzato dalle designer allora ancora poco conosciute Sally Muir e Joanna Osborne, che tre anni prima avevano creato il marchio ‘Warm and Wonderful’. Quel jersey un po’ infantile le proiettò alla fama mondiale. Nel marzo 2023 Joanna si imbattè rovistando in magazzino in quel jersey rosso danneggiato.Si trattava proprio del maglione che sfoggiò Diana quella prima volta.