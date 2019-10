Ragusa, 30 ottobre 2019 - Li hanno identificati grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza: una madre 74enne e il figlio di 38 anni si erano specializzati in furti con destrezza nelle gioiellerie. La loro tecnica era sempre la stessa: mentre lui distraeva la commessa, lei con mosse fulminee arraffava in pochi secondi oro e preziosi.

Li ha incastrati, e arrestati, la Squadra Mobile di Ragusa che oltre ai video delle telecamere ha sentito le vittime.

Solo a Ragusa i Bonnie and Clyde di famiglia hanno effettuato un furto di 15.000 euro, ma sono sospettati di averne portati a termine molti altri in Sicilia e anche in altre regioni.