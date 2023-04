L’adolescenza di re Carlo III L’ex compagno di scuola rivela: "Era molto timido, è stato bullizzato"

A circa due settimane dall’incoronazione solenne di re Carlo III, in programma il 6 maggio, emergono dettagli sulla travagliata esperienza scolastica vissuta dal sovrano negli anni Sessanta, quando, su insistenza del principe Filippo, fu mandato alla Gordonstoun School di Elgin, in Scozia, un istituto noto per la dura disciplina e le tante attività fisiche obbligatorie per gli studenti. Secondo la testimonianza apparsa sul Daily Telegraph di un ex compagno di classe del monarca, Johnny Stonborough, il giovane Carlo, "molto timido", venne sottoposto a un "bullismo spietato" da parte degli altri alunni, anche per la sua provenienza familiare da un contesto assolutamente privilegiato. Un’esperienza per lui "orribile", come testimoniato dall’ex compagno di scuola del futuro sovrano.