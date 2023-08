L’addio alla scrittrice "God save the queer" La famiglia più che allargata le rende l’ultimo omaggio

di Maddalena De Franchis

"Michela lascia un compito agli intellettuali: difendere i diritti, scegliere da che parte stare, perché i diritti sono il più grande canto d’amore possibile. Ha portato sulle sue spalle quello che spesso non fa la politica: prendersi cura della cosa pubblica". Le parole usate da Roberto Saviano al termine delle esequie di Michela Murgia – ‘le parole più difficili della mia vita’, ha detto lo scrittore napoletano – sono forse le più appropriate per descrivere ciò che è stata, in vita, la scrittrice, drammaturga, intellettuale e attivista sarda, morta giovedì nella sua casa di Roma, a causa di una grave forma di tumore.

I suoi funerali, celebrati ieri pomeriggio nella Chiesa degli Artisti a Roma, sono stati un bagno di folla: le persone, accalcate in centinaia in Piazza del Popolo (tanti i malori per il caldo), arrivavano da tutta Italia. All’uscita del feretro, portato in spalla dallo stesso Saviano e da alcuni familiari, dalla piazza si è levato il canto ‘Bella ciao’.

Dall’uscita del romanzo Accabadora, nel 2009, Michela Murgia è diventata una delle voci femminili più note e ascoltate, ma anche ferocemente attaccate, della letteratura italiana contemporanea: proprio per le battaglie che ha condotto fieramente negli ultimi anni – da quella per la parità di genere a quella per la dignità delle famiglie ‘queer’, non necessariamente incasellabili in categorie predefinite – è stata definita ‘una partigiana, sempre e comunque libera’ dalla delegazione Anpi presente ieri al funerale.

Non solo: accanto alla famiglia della scrittrice c’erano, tra gli altri, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, lo scrittore Sandro Veronesi e Francesca Pascale con la compagna Paola Turci. Rispettando le volontà della scrittrice, che non amava i fiori recisi, in chiesa non c’erano fiori; il copribara era fatto di peperoncini, mirto, carciofi e fiori selvatici. E tra la folla un grande striscione con il titolo di un suo libro: ’God save the queer’.

L’intervento più applaudito, tra quelli che si sono susseguiti al termine della funzione religiosa è stato quello di Chiara Valerio, scrittrice e matematica, che ha parlato dell’amica Murgia soltanto al futuro, con grande ironia. Ironia che ha contraddistinto anche il saluto di Lella Costa, attrice teatrale e umorista, che dall’altare ha detto: "Oltre al dolore e alla pena viene anche un po’ di rabbia: con tanta brutta gente che c’è in giro…".

Forse è proprio così che la scrittrice avrebbe voluto le sue esequie : lacrime e risate, palloncini a forma di unicorno e l’amore, smisurato, delle persone che hanno letto i suoi libri e condiviso le sue battaglie, così come il dolore degli ultimi giorni. È Saviano a riportare le sue parole: "Cosa mi perderò, immagino il casino al mio funerale". Ancora una volta, aveva ragione lei.