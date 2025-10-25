L’addio alla modella uccisa dall’ex: "Vittima della prepotenza maschile"

STROZZA (Bergamo)Una Smirnova si stringe nel cappotto che la fa ancora più magra. Dalla pashmina di colore nero escono i capelli biondi. Tra le mani serrate si intravede il crocefisso azzurro. La sofferenza trasfigura dal suo volto scavato. È sorretta dal suo compagno. Cammina a fatica dietro la bara bianca – sormontata da un mazzo di rose rosse – dove riposa la figlia Pamela Genini, 29 anni, uccisa con 30 coltellate dieci giorni fa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, in carcere a San Vittore. Il feretro è arrivato sul sagrato poco prima della 10.30 sulle note de ’L’ultimo dei Mohicani’. La piccola chiesa di Strozza, Valle Imagna, è gremita per i funerali. Fiori ovunque, biglietti e preghiere. Le telecamere sono rimaste fuori per richiesta dei famigliari. "Riposa in pace amore mio, la tua mamma", recita il messaggio lasciato da Una. Ci sono i parenti più stretti e i sindaci delle valli Imagna e Brembana.

All’interno della parrocchia celebra don Luigi Carminati. "Troppe donne sfigurate dal flagello di uomini violenti", dominati dal "desiderio di possedere e incapaci di amare", sono le sue parole che risuonano con forza. Uomini che vedono le donne "solo come merce di scambio, oggetto di piacere, incoronandole a reginette". "Siamo qui con te – dice poi il parroco durante l’omelia, rivolgendosi alla madre Una – con papà Sergio, e i fratelli Nicola e Veronica e nonna Inna", davanti al corpo "fragile, giovane e ferito di Pamela, increduli e spezzati dal dolore. Siamo qui non per darle un ultimo saluto, ma per rinnovarle il nostro amore, dirle che le vogliamo bene".

Don Luigi ricorda la breve ma intensa vita di Pamela, "segnata da tante spaccature". Come il "dolore grande per l’incidente e l’infermità del papà Sergio", avvenuti 17 anni fa dopo una caduta sul posto di lavoro. Una sensibilità che l’ha resa "tanto delicata quanto fragile", spingendola "a rifugiarsi dietro un’immagine bella e forte".

Fragilità e sensibilità "nascoste per non preoccupare, per non ferire, per preservare dal male chi amava". "Potremo passare il resto della nostra vita a chiederci se potevamo fare qualcosa, se poteva andare diversamente", aggiunge il parroco, invitando la comunità a restare vicina alla famiglia. Alle 10.45 arriva anche Elisa Bortolotti, l’amica e socia di Pamela con cui aveva fondato un brand con una linea di bikini. Tiene stretto un mazzo di fiori bianchi. "È il colore che amava. Pamela era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima – ricorda Elisa –. Ha lasciato un grande vuoto". In riferimento a Soncin, aggiunge: "Vediamo quando parla cosa dice, quali altre bugie inventerà, è sempre stato bugiardo". E sulle precedenti aggressioni, sottolinea: "Non so perché non è partita la denuncia d’ufficio – chiosa Elisa – quando Pamela è andata all’ospedale di Seriate (un anno fa, ndr) con il dito rotto, ma a questo penserà la magistratura". Lei, aggiunge, è a completa disposizione degli inquirenti.

C’è anche un’altra amica di Pamela, Nicole Limonta, tra le lacrime sussurra: "Mi sento la coscienza a posto. Sapevo di un solo episodio e le avevo detto di denunciare, ma il codice rosso non è partito. Soncin? Probabilmente nemmeno Pamela sapeva come liberarsene". Nessuna traccia, invece, di Francesco Dolci, che la sera dell’omicidio era al telefono con Pamela e ha fatto intervenire la polizia. Le note di “Nothing Compares 2 You”, anticipano l’uscita del feretro dalla parrocchiale, accolto dall’applauso. Il corteo si è poi diretto verso il cimitero dove si sono susseguiti alcuni interventi. Quello di Gianbattista Brioschi in rappresentanza dei sindaci e quello commosso di Alex Cuter, vicesindaco di Strozza coetaneo della giovane uccisa. "Pamela – ha detto – non ti dimenticheremo".